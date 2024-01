El Gobierno afirma que el fallo del TCP sobre suplencia de Camacho ‘debe cumplirse’

Matkovic descartó posesionar a Aguilera y respondió con una denuncia penal contra los magistrados del Constitucional, por el delito de usurpación de funciones.

POR MIGUEL GÓMEZ

Fuente: La Razón

En su conferencia de ayer, el ministro de Justicia, Iván Lima, también se refirió al dictamen del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) que ordena la posesión del vicegobernador Mario Aguilera como nuevo Gobernador de Santa Cruz, ante la imposibilidad de Luis Fernando Camacho, quien está encarcelado en La Paz desde diciembre de 2022.

«Yo estoy transmitiendo lo que dijo el Tribunal Constitucional Plurinacional. No hay interpretaciones posibles, esa sentencia debe cumplirse por mandato de la Constitución”, remarcó, y añadió que la decisión del TCP se basa en la Carta Magna y el Estatuto Autonómico cruceño. “Esa sentencia no tiene ninguna contradicción con la Ley 293 (departamental), porque es una sentencia que se basa en el Estatuto Autonómico de Santa Cruz votado por el pueblo cruceño. El Órgano Ejecutivo no ha intervenido”.

La Gobernación y la Asamblea Legislativa Departamental al mando de Zvonko Matkovic (Creemos) rechazaron aplicar la resolución constitucional amparándose en la Ley Departamental 293, que blindó a Camacho en sus funciones al establecer las causales para la suplencia temporal del Gobernador, entre las cuales no se encuentra el encarcelamiento.

«Acá no es quién grita más. Acá no es quién moviliza más gente, ni siquiera quién puede convocar a mayor adhesión social. Una decisión constitucional la resuelve la Sala Constitucional de Santa Cruz, que ha dictado la sentencia de origen, y luego en revisión el Tribunal Constitucional. Y esto no se puede soslayar”, indicó Lima sobre el recorrido que tuvo la acción presentada por tres asambleístas departamentales del Movimiento Al Socialismo (MAS).

Matkovic descartó posesionar a Aguilera y respondió con una denuncia penal contra los magistrados del Constitucional, por el delito de usurpación de funciones. El Vicegobernador pidió que se acate la sentencia y fue objeto de duras críticas desde Creemos, mientras que Camacho lo llamó “traidor” en una de sus cartas.

