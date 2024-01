El magisterio aguarda que Educación atienda sus demandas para que se garanticen las clases

Una serie de demandas quedaron sin resolver el pasado año, según el magisterio nacional, y que no ser atendidas por las autoridades del Ministerio de Educación podrían poner en riesgo el normal desarrollo de las clases durante este año.

El secretario ejecutivo de la Confederación de Trabajadores de Educación Urbana de Bolivia (CTEUB), Patricio Molina, afirmó que solo quedaron “en promesas” los ofrecimientos que hizo el titular de Educación, como el Congreso Educativo que hasta el momento no se lo realizó.

Respecto al incremento de ítems, que se había anunciado su incremento gradual, tampoco habría sido cumplido, al igual que el tema del déficit histórico que se avanzó, pero no “significativamente”, según el dirigente en entrevista con el programa La Tarde En Directo de ERBOL.

“Si hay la responsabilidad objetiva, la decisión política, real y no las decisiones demagógicas que ha asumido el Ministerio (de Educación) del año pasado, se daría aquel escenario (normal desarrollo de las clases), pero entre tanto y cuanto no se atiendan los problemas de la educación, por responsabilidad con los niños, los adolescentes, nosotros, como maestros, no podemos quedarnos callados”, dijo.

En lo que va de este año, Molina informó que se enviaron al menos dos cartas al ministro Edgar Pary para solicitar que una reunión con el objetivo de que se hará conocer los temas que se encuentran pendientes con su sector y que deben ser resueltos antes del 5 de febrero, cuando comiencen las clases en todo el país.

El dirigente aguarda que las misivas sean atendidas para evitar que se convoquen a posibles movilizaciones que, aclaró, no tienen la intención de “sacar a ningún gobierno”, solo que se atiendan los compromisos. //agc