El Reloj del Juicio Final actualizará este martes su pronóstico anual sobre cuán cerca estamos de un ‘apocalipsis’

Fuente: https://actualidad.rt.com

El Reloj del Juicio Final tendrá su actualización anual el martes 23 de enero a las 15:00 (GMT), según lo anunció el Boletín de Científicos Atómicos, organización estadounidense sin fines de lucro a cargo de la herramienta que muestra lo cerca que está la humanidad de una catástrofe global.

En estos momentos, las manecillas del reloj se encuentran a 90 segundos de la medianoche, que simboliza el momento del ‘apocalipsis’. Se trata del punto más cercano al desastre en la historia del instrumento debido principalmente al conflicto en Ucrania y a los crecientes peligros de proliferación de armas nucleares.

The 2024 #DoomsdayClock announcement is this upcoming Tuesday, January 23.

This issue of the Bulletin’s magazine is devoted to answering the common question of what we can do to #TurnBackTheClock and help reduce major global threats.

Read the intro: https://t.co/de24fqtZf9 pic.twitter.com/HcpYv6SCgh

— Bulletin of the Atomic Scientists (@BulletinAtomic) January 21, 2024