Empresa Boliviana de Oro proyecta vender dos toneladas de oro al BCB este año

Fuente: ANF

Entre las tres sucursales que tiene la Empresa Boliviana de Oro (EBO) prevé vender entre uno a dos toneladas de oro al Banco Central de Bolivia (BCB) hasta fin de año, con el fin de fortalecer las Reservas Internacionales Netas (RIN)

“A través del Ministerio de Minería se ha ido planificando que, hasta fin de año, posiblemente con la reapertura de nuestras oficinas de San Ramón, Riberalta y en los siguientes meses de Apolo, estamos programando que hasta fin de año podamos vender entre una a dos toneladas de oro al Banco Central”, informó el presidente ejecutivo de la Corporación Minera de Bolivia (Comibol), Reynaldo Pardo.

De acuerdo al informe del BCB, entre enero y diciembre de 2023, las reservas internacionales se desplomaron de $us 3.786 millones a $us 1.709 millones, la baja cifra es a causa de al menos cuatro factores: importación de combustibles que fue por $us 2.682 millones, para proteger el poder adquisitivo de la población, mantener el subsidio de los carburantes y el pago oportuno de la deuda pública externa que en 2023 ascendió a $us 1.490 millones.

Pardo dijo que la sucursal de San Ramón del departamento de Santa Cruz, reinaugurada a finales del pasado año, logró comprar 3 kilos de oro y que estos serán entregados a la entidad estatal en los próximos días.

“Esperemos que la siguiente semana entreguemos el primer lote de oro al BCB de la oficina San Ramón, mientras que de la oficina de Riberalta se está proyectando que a mediados o fin de mes se entregue un lote de oro, será entre 5 a 10 kilos de oro”, indicó.

Por otra parte, Pardo dijo que el objetivo de la empresa estatal es tener el control de la comercialización de ese mineral, dijo que el 2023 se exportó al exterior un total de 53 toneladas.

“Estamos metidos en este tema y queremos tener el control de la comercialización de oro, tenemos la estadística que la exportación del año pasado fue de 53 toneladas. La Corporación, a través del Ministerio de la Minería, quiere tener el control de esa cantidad de exportación”, manifestó.