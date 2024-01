Encuesta: Las expectativas para el 2024 son predominantemente pesimistas

Las expectativas de la población para este 2024 son predominantemente pesimistas, según una encuesta de la empresa Diagnosis. Sólo un cuarto de los entrevistados cree que su situación familiar mejoró en 2023 y que mejorará este año, gracias a su esfuerzo personal, pero en un contexto de estabilidad económica del país. Foto: Diagnosis

Según el estudio, estas personas tenderán a votar por el presidente Luis Arce para continuar con la estabilidad que les permitió mejorar sus condiciones de vida. Son sobre todo de clase baja del occidente.

Según la ficha técnica del estudio, el trabajo de campo fue realizado entre el 16 y 17 de diciembre de 2023. El universo fue de hombres y mujeres de 18 a 65 años. La muestra llegó a 1.800 encuestas en las áreas urbana y rural de los nueve departamentos. El margen de error muestral es de +/- 2,31%. El método empleado son encuestas presenciales en hogares, en soporte digital.

Según el estudio, el 75% restante de la población tiene incertidumbre sobre lo que pasará este 2024 o, directamente es pesimista. Creen que la situación de su familia no mejoró el 2023, y que el 2024 su situación tenderá a empeorar progresivamente. No saben por quién votar o votarán por alguien de la oposición.

“La principal preocupación personal para el 2024 es básicamente económica: la precariedad del empleo y los bajos ingresos. Es en función de esta preocupación que las personas definirán su voto para las presidenciales del 2025. Como se dijo antes, la estabilidad económica no es suficiente. Para tener esperanzas sobre el futuro, las personas necesitan creer que sus empleos y sus ingresos mejorarán sustancialmente en los próximos años”, concluye el estudio.

En la investigación también se preguntó ¿Qué discurso político podrá darles alguna esperanza para el futuro inmediato? “Por de pronto no parece haber alguna narrativa relevante. El Gobierno promete industrialización, pero; por ahora, esta narrativa no convence a tres cuartos de los bolivianos. La oposición (incluido el evismo), no logra construir un discurso que permita tener un mínimo de esperanzas que la situación económica puede mejorar, aunque sea un poco, después del 2025”, añade el estudio.

