«Es una calumnia»: López Obrador niega supuesta financiación del narco en su campaña de 2006

El mandatario mexicano respondió así a tres reportajes publicados con fuentes «anónimas» de la DEA.

Fuente: RT

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, calificó de «calumnia» los reportajes que, citando a agentes anónimos de la Agencia Antidrogas de EE.UU. (DEA, por sus siglas en inglés), afirman que «importantes» narcotraficantes pudieron financiar su primera campaña presidencial en 2006.

«Es completamente falso, es una calumnia. Están, desde luego, muy molestos y lamentablemente la prensa, como hemos visto no solo en México, sino en el mundo, está muy subordinada al poder», destacó en su habitual rueda de prensa matutina.

En esa línea, aseguró que las personas detrás de esas informaciones «son viles calumniadores, aunque los premien como buenos periodistas». Para el mandatario, la publicación de ese tipo de material tiene un único motivo: agitar el ambiente electoral de cara a los comicios de junio.

«Sí, siempre que hay elecciones aquí y allá, y en cualquier parte. Es una campaña. Es en EE.UU., en Alemania, es aquí. ¿Dónde están las pruebas?», preguntó.

«No hay ninguna prueba, son unos viles calumniadores ” acusa el Presidente ante la información que revela que en su campaña de 2006 habrían recibido dinero del crimen organizado. pic.twitter.com/hTylcowOlR — Azucena Uresti (@azucenau) January 31, 2024

El texto del periodista Tim Golden, publicado en ProPublica, asegura que agentes antidroga de los EE.UU. descubrieron «lo que consideraron pruebas sólidas» de que supuestos narcotraficantes financiaron con cerca de dos millones a «operadores políticos» detrás de la primera campaña de López Obrador.

Golden cita «documentos oficiales gubernamentales» y «más de una docena de entrevistas con oficiales estadounidenses y mexicanos». Según el reportero, el material investigado indica que el dinero fue entregado «a cambio de la promesa de que una futura administración de López Obrador facilitaría las operaciones criminales de los traficantes«.

El periodista señala los funcionarios de la DEA dijeron que la investigación -realizada con la cooperación de un exoperador de campaña y un narcotraficante convertido en informante- demostró que Nicolás Mollinedo, uno de los asesores más próximos de López Obrador, habría aceptado el acuerdo.

«No hay que dejarse engañar»

Pero Golden hace hincapié en que la investigación «no determinó de manera concluyente si López Obrador había aprobado las supuestas donaciones de los traficantes, ni siquiera si sabía de ellas«.

López Obrador destacó que «no hay que dejarse engañar» y acusó a la DEA y a «otras agencias» de haber hecho «lo que les daba la gana» durante la presidencia de Felipe Calderón (2006-2012) en México.

«Entonces eso ya no sucede y eso los tiene muy molestos, pero sí tienen mucha influencia las agencias y el periodismo se presta a eso, investigadores, periodistas que cumplen las dos tareas: hacen periodismo y también informan. Hacen trabajo sucio«, criticó.

Además del texto de ProPublica también se publicó un artículo con información simular en el medio alemán Deutsche Welle, escrito por la periodista mexicana Anabel Hernández, y otro en el medio especializado en crimen organizado InSight Crime.

«Aprovecho para decirlo, que no voy a llevar a cabo ningún juicio formal, pero denuncio no al periodista o a los periodistas, no denuncio a los medios, denuncio al gobierno de EE.UU. de permitir estas prácticas inmorales y contrarias a la ética política que debe de prevalecer en todos los gobiernos del mundo», comunicó el mandatario.