Esta empresa fue acusada de usar datos privados de sus clientes para ofrecer servicios de su negocio secundario: así se destapó

Carta es un proveedor de servicios de gestión de capital para startups privadas que lleva unos días sumido en un escándalo tras haber sido acusado de utilizar información confidencial de sus clientes para impulsar su propio negocio.

Concretamente, el director ejecutivo de Linear, empresa cliente de Carta, denunció públicamente a la empresa en las redes sociales LinkedIn y en X por utilizar datos privados para dirigirse a inversores con fines de ventas. Karri Saarinen, líder de esta firma, compartió públicamente un correo electrónico recibido por uno de los miembros de su familia, que también es inversor de Linear.

De acuerdo con las acusaciones públicas de Saarinen, «de alguna manera, Carta pudo encontrar su dirección de correo electrónico» (la del familiar), que es una persona que posee acciones de Linear. Así señalaba que Carta, como proveedor de servicios, tiene información sobre sus clientes, incluido quién posee las acciones de Linear y otros datos como el precio al que las compraron y cuándo, qué transacciones se han realizado y documentación legal, entre otros asuntos.

Las publicaciones de Saarinen en las redes sociales sugirieron que Carta estaba utilizando datos confidenciales de Linear sin su aprobación para crear su propia cartera de pedidos para su plataforma de mercado secundario.

En el correo electrónico, un director de Carta Liquidity, una filial centrada en transacciones del mercado secundario, le pregunta al miembro de la familia sobre la posibilidad de vender sus acciones de Linear a uno de sus clientes.

This might be the end of @cartainc as the trusted platform for startups.

As a founder it feels kind shitty that Carta, who I trust to manage our cap table, is now doing cold outreach to our angel investors about selling Linear shares to their buyers. pic.twitter.com/E9yp9YYM9T

— Karri Saarinen (@karrisaarinen) January 5, 2024