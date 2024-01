Este fondo cripto debe 60 millones a sus acreedores. Su CEO parece no existir, según The Guardian

Fuente: Link

Ahora, The Guardian, uno de los principales periódicos del Reino Unido, ha publicado que el CEO de este negocio parece que no fuera una persona real. Concretamente, explica el medio que «el hombre presentado como director ejecutivo de HyperVerse, Steven Reece Lewis, parece no existir, al menos no como el hombre con la larga e impresionante lista de credenciales que citó la empresa».

Además, parece ser que fue promovido por el empresario australiano Sam Lee y su socio comercial, Ryan Xu, dos de los fundadores de la colapsada compañía australiana de bitcoins Blockchain Global. Esta última, según las informaciones que se conocen, debe a sus acreedores 58 millones de dólares, tras el colapso del intercambio de criptomonedas de Blockchain Global.

Un hombre llamado Steven Reece Lewis fue presentado como director ejecutivo de HyperVerse en un evento de lanzamiento global en línea en diciembre de 2021. La presentación incluyó mensajes en video de apoyo de gente muy conocida, incluido el cofundador de Apple, Steve Wozniak, y el actor Chuck Norris. A través de Cameo en el evento online, Wozniak dijo: «Estoy aquí para apoyar a Steven y HyperVerse».

También el actor Chuck Norris y el cantante Lance Bass. Hay que pensar que Cameo envía vídeos que tú pides y por los que pagas a famosos para que los hagan. No parece en absoluto que haya malas intenciones detrás de las palabras de estas celebridades.

Si accedes a su perfil de X verás que se unió a la red social poco antes de ese gran evento: en noviembre de 2021.

El plan de inversión HyperVerse se encuentra entre los que parecen haber escapado al escrutinio en Australia a pesar de haber sido señalado por reguladores extranjeros, uno como una posible «estafa» y un «presunto esquema piramidal», de acuerdo con la investigación de The Guardian.

El material promocional publicado para HyperVerse, que estaba vinculado a un plan anterior llamado HyperFund, decía que Reece Lewis se graduó de la Universidad de Leeds y tenía un máster de la Universidad de Cambridge. Decía que había trabajado para Goldman Sachs y que había vendido una empresa de desarrollo web a Adobe que él había creado, entre otros logros.

Ahora el periódico ha contactado a entidades como las mencionadas universidades y no tienen nada registrado de esta persona ni Adobe de haber adquirido nada de él.

La presentación era online, a través de Zoom. Según The Guardian, Lee habló en el evento de lanzamiento como «presidente» del grupo HyperTech, mientras que Xu fue presentado como el «fundador» del grupo.

Su perfil en X ha sido activo hasta otoño de 2022, aunque las últimas no han sido con publicaciones del misterioso líder de este grupo, sino que con retuits o reposteos de otros contenidos relacionados con el mundo critpo. Hasta el verano de 2022 sí que publicaba algunos tuits propios.

