Evistas denuncian sabotaje del Gobierno y de arcistas en contra de las elecciones judiciales

El Presidente de Diputados mediante un comunicado informó la suspensión de la sesión, «evistas» y opositores criticaron esa conducta.

Fuente: ANF

Los diputados Héctor Arce y Gualberto Arispe identificaron al presidente del Estado, Luis Arce, de ser el directo responsable para que no haya elecciones judiciales, asimismo denunciaron que el Gobierno y el bloque arcistas en la Cámara de Diputados, han saboteado la sesión de este jueves.

El diputado Arce señaló directamente al presidente de la Cámara de Diputados, Israel Huaytari; al jefe de bancada del MAS, Jerges Mercado y al presidente de la Comisión de Constitución, Juan José Jáuregui, de “sabotear” la sesión de la Cámara Baja.

Asimismo, denunció con base en una versión de un diputado denominado “renovador” que en una reunión interna el presidente del Estado, Luis Arce, habría manifestado que “este año no habrá elecciones judiciales”. “A Lucho Arce no le interesa las elecciones judiciales, no le interesa cambiar a estos delincuentes, sicarios, ladrones, a estos exmagistrados prorrogados”, acusó el diputado Héctor Arce.

Los legisladores de la facción evista y los opositores de Creemos y Comunidad Ciudadana llegaron al hemiciclo a la sesión que estaba convocada para este jueves en horas de la tarde, pero mediante un comunicado el Presidente de Diputados informó la suspensión de la misma.

“No quieren elecciones judiciales por eso suspenden la sesión de manera abusiva y arbitraria”, protestó Arce en una rueda de prensa, en la que dijo que este accionar de los “luchistas” y “choquehuanquistas” pone en evidencia de quiénes no quieren elecciones judiciales.

Por su parte, su colega Gualberto Arispe arremetió contra Huaytari, lo acusó de ser un “títere” del Órgano Ejecutivo, “lamentamos que se haga caso” a Luis Arce y a Iván Lima, comentó a los medios de comunicación.

“Sepa el pueblo boliviano los que no quieren elecciones judiciales”, sentenció el diputado Arispe, al señalar que el Presidente de Diputados no tiene el suficiente apoyo en el pleno para lograr sus objetivos políticos, por esa razón prefirieron suspender la sesión.

La diputada Luisa Nayar también protestó que se haya suspendido la sesión, argumentó que se había conminado para que Diputados trate el proyecto de ley 144 y los proyectos 073 y 075 respecto a la cesación de funciones de los magistrados.

En un video mostró que solo estaban los diputados de la oposición, pero no los legisladores del oficialismo. Ni el Presidente de Diputados ni el Primer Vicepresidente ni los secretarios de la directiva se hicieron presentes. Criticó que el comunicado que salió a último momento no fija una nueva fecha de sesión.

/ANF/