Evistas y oposición culpan al Gobierno por llevar a Bolivia al podio de la corrupción en Sudamérica

La facción “arcista” culpó al gobierno de Evo Morales por no tomar previsiones con más leyes

anticorrupción.

Fuente: ANF

La facción radical del Movimiento Al Socialismo (MAS) y la oposición política culparon al gobierno de Luis Arce y David Choquehuanca por posicionar a Bolivia entre los tres países más corruptos de Sudamérica.

La organización no gubernamental Transparencia Internacional presentó el Índice de Percepción de la Corrupción (IPC) 2023 y posicionó a Bolivia entre los tres países más corruptos de la región, sólo superado por Paraguay y Venezuela.

“Hay que darle una buena noticia al gobierno nacional (…), felicidades, señores renovadores, señores del gobierno, les falta solamente dos puntos para llegar a ser el primer país más corrupto a nivel Sudamericano, no lo decimos nosotros, si no lo dice un organismo internacional”, dijo Daniel Rojas, diputado de la facción “evista” del MAS, a la ANF.

Su colega Freddy Mamani apuntó al jefe de Estado por ser permisible que en su gobierno exista corrupción, ya que aparentemente dejó que sus ministros roben a pueblo, como en el caso del exministro de Medio ambiente y Agua (MMAyA).

Los diputados que responden a la línea del Gobierno nacional no se quedaron callados, atribuyeron la mala imagen del país, en el tema de la corrupción, a la falta de políticas anticorrupción desde el gobierno de Evo Morales.

La “arcista” Deisy Choque aseveró que el problema pasa por elaborar más normativas para luchar contra la corrupción, pese a que en el país no se cumplen las leyes anticorrupción existentes.

“Quisimos tomar cartas en el asunto y aprobar leyes que luchen contra el narcotráfico, la corrupción, la trata y tráfico de personas y el lavado de dinero. Pero, ¿quiénes fueron los que no nos permitieron aprobar? ¿Acaso no fueron los que ahora salen a decir: somos el país más corrupto? Si no queremos ser el país más corrupto, tenemos que tomar medidas desde el Legislativo”, sostuvo Choque.

Para el expresidente y líder de Comunidad Ciudadana (CC) Carlos Mesa, Bolivia está entre los países más corruptos de Sudamérica producto de la mala gestión de los 18 años del gobierno del MAS; aseguró que los niveles de corrupción es resultado de la práctica objetiva del fracaso del modelo social, económico y político del oficialismo.

“Se trata de una constatación de la degradación de 18 años del gobierno del MAS que nos ha llevado al prebendalismo, a la cooptación (de instituciones), a la corrupción, a la toma del poder por asalto y al manejo feudal del país, como si fuera una finca, y eso da como resultado la degradación del comportamiento de funcionarios públicos”, declaró el exmandatario.

Sin embargo, las dos facciones del MAS y la oposición coincidieron en que una de las instituciones más corruptas en el país es el Ministerio Público, porque aparentemente convierte el acceso a la justicia sólo para quienes tienen dinero.

Por debajo de la Fiscalía, estaría la Policía Boliviana como otra institución corrupta porque, supuestamente, extorsionan a los ciudadanos y de paso reciben coimas de la población.

/DPC/FPF//