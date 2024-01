Evo dice que él no ordenó el bloqueo de caminos, pero que lo apoya

El jefe del MAS justificó la medida de presión diciendo que “estamos defendiendo la democracia y la Constitución”.

Fuente: Correo del Sur

El expresidente Evo Morales se desmarcó este domingo del bloqueo de caminos anunciado por sus seguidores contra la prórroga de mandato de los magistrados a partir de este lunes. Sin embargo, afirmó que respalda la medida de presión.

El jefe del MAS dijo que le sorprendió la decisión del Pacto de Unidad “evista” de convocar a un bloqueo nacional de caminos, inicialmente, para el pasado miércoles, considerando el poco tiempo que quedaba para organizar la movilización.

“A mí me ha sorprendido, (que el) miércoles de esta semana que sea el bloqueo (…) Y suspenden para el día lunes y los del Gobierno dicen ‘no, los ‘evistas’ no tienen convocatoria, por eso han suspendido’. Ahora (que) está programado para el día lunes, ‘ah Evo, Evo, Evo’ (es el que está ordenando) ¡Por favor! ¿De dónde sale el bloqueo de caminos? A mí me ha sorprendido. Claro, comparto, no puede haber prórroga de los magistrados”, dijo el exmandatario en su programa “Evo es pueblo”, que se difunde por radio Kawsachun Coca.

Agregó que los ministros y otras autoridades del Gobierno lo “satanizan” todos los días. “Evo, Evo… Muchas gracias, campaña para mí”, señaló, en tono irónico.

Morales justificó el bloqueo de caminos diciendo que “estamos defendiendo la democracia y la Constitución”.

Además, afirmó que el Gobierno está siendo dirigido por “adenistas” y “emenerristas”, en referencia al presidente Luis Arce y la ministra María Nela Prada.

Añadió que no está inhabilitado como candidato para 2025, como sostiene el Gobierno, y avisó, en ese sentido, que “vamos a seguir danto esta batalla, linda batalla interna”.

“No nos vamos a rendir, quiero que sepan (…) Más envalentonado para recuperar la revolución y salvar la patria”, indicó.

En esa línea, Morales habló como candidato y dijo que mejorará la Renta Dignidad y que otorgará algún bono a las madres solteras con dos o tres hijos.

“Hay que mejora la Renta Dignidad. Llegamos, vamos a mejorar”, dijo.

Además, ofreció a Pando, donde se encuentra desde el sábado, que “será otra región de agroindustrial, más mecanizada”, como Santa Cruz. “Esa será la propuesta rumbo al centenario de Pando, una de las propuestas que vamos a hacer”, señaló.

No está invitado

Por otro lado, Morales se quejó de que no esté invitado a los actos por Día del Estado Plurinacional.

“Mañana es el Día del Estado Plurinacional, no sé cómo está organizando el estado, no ha habido ninguna invitación. Cuando estaba de presidente, la dirección nacional, las confederaciones, las direccione departamentales, venían. Ahora, algo incierto”, dijo el exmandatario.