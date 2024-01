Evo retiró de Palacio sus regalos; están en su casa del Chapare y el museo de Orinoca

El expresidente y la ministra Prada admiten un manejo discrecional del patrimonio del Estado; hablan de “devolución” de “regalos personales” cuando Morales estaba a cargo de la primera magistratura de Bolivia

Yolanda Mamani Cayo.

¿Qué pasó con los obsequios que le dieron a Evo Morales cuando estaba en el cargo de Presidente de Estado? La misma exautoridad reveló a EL DEBER que algunos los tiene en su casa del Chapare, otros “en diferentes casas”, y en el Museo de la Revolución de la población de Orinoca (Oruro).

“Estos cuadros me los traje porque el ‘Lucho’ (Luis Arce) no los quería en la Casa Grande del Pueblo; los tenía como botado y me los traje. Otros regalos están en diferentes casas y en el museo de Orinoca”, afirmó Morales en una entrevista que le hizo este medio el 20 de enero.

Con esa declaración, Morales se refería a unos cuadros que son parte de la decoración de su vivienda en Villa Tunari. Una de esas obras es el retrato del guerrillero Ernesto Che Guevara, que está elaborado en base a hojas de coca. Es una obra del artista plástico Gastón Ugalde.

Las palabras de Morales molestaron a la ministra de la Presidencia, María Nela Prada, quien, un día después de publicada la entrevista con Morales, salió a asegurar que sus palabras no condicen con la realidad. Aseguró que ella, en persona, gestionó la “devolución” de los obsequios personales de Evo Morales, “regalos que le dieron a él (Morales) cuando era presidente.

“Decía en una entrevista en EL DEBER, Evo Morales, que había un cuadro, aquí en la Casa Grande, que lo tiene hoy en su casa, un cuadro de hoja de coca del Che Guevara, que lo tiene en su casa dice, se lo entregamos debido a que Lucho no lo quería. Es por demás decepcionante. Quisiera que eso, en algún momento, me lo diga en mi cara porque fui yo personalmente que, cuando él retornó de Argentina, me dijo que había algunas cosas personales que habían quedado de él en la Casa Grande del Pueblo”, contó Prada sobre los regalos.

La autoridad prosiguió el relato diciendo que Morales dijo que se quedaron muchos objetos personales en el edificio del Ejecutivo, entre ésos, “regalos personales”, que no pudo sacar del lugar y que -según dijo- “no son activos fijos de la Casa Grande del Pueblo”.

Además, la ministra le transmitió el mensaje al presidente Luis Arce, quien le dijo lo siguiente, según su versión: “‘Si son regalos que le dieron a él (Evo Morales), cómo no vamos a devolvérselo. Por favor, Usted apoye y que él lo tenga’. Era un cuadro que él nos decía, era un tallado de madera que le habían regalado de Túpac Katari y Bartolina Sisa. Eran cosas personales”, insistió Prada.

Eso sí, la autoridad centró sus descargos en responder a Morales. Afirmó que Evo miente “descaradamente”, lo cual le decepciona. Prada no hizo referencia a la normativa sobre los bienes estatales y “los regalos” que recibe un Presidente en su mandato.

“No puede ser, no puede ser… realmente yo leía eso (la entrevista de EL DEBER) y me quedaba espantada, porque alguien que tiene una capacidad de mentir de manera tan descarada, realmente me decepciona (…). He sido, de manera personal, quien ha gestionado la devolución de ese cuadro y otras pertenencias personales a él y en ningún momento ha sido porque no lo queríamos tener ese cuadro”, enfatizó.

¿Qué dicen las normas?

La Ley 2027 del Estatuto del Funcionario Público, prohíbe que un servidor público -del rango que fuere- reciba “obsequios, regalos, beneficios u otro tipo de dádivas” de cualquier persona individual o colectiva (Artículo 14).

La ley también habla de excepciones y dice que los funcionarios no estarán impedidos de recibir obsequios o reconocimientos protocolares “de gobiernos u organismos internacionales en las condiciones en que la Ley o la costumbre oficial lo admitan”. La norma no detalla si esa excepción beneficia a personas particulares u organizaciones sociales.

“Hay una prohibición expresa. Todo lo que recibe un servidor público, en caso de que se le dé algún reconocimiento como Presidente, todo eso pasa a patrimonio estatal”, agregó a este medio un especialista en administración pública.

También está la Ley 004 de Lucha contra la corrupción, enriquecimiento ilícito e investigación de fortunas, Marcelo Quiroga Santa Cruz, que en su artículo 147- que es parte de las modificaciones al Código Penal boliviano- señala que, si un servidor público admite regalos u otros beneficios, cumplirá una pena de tres a ocho años de cárcel.

Sin reglas claras

El jefe de bancada de Comunidad Ciudadana (CC) en Diputados, Enrique Urquidi, puntualizó que todos los obsequios que recibe un servidor público, como fue el caso de Morales cuando ocupaba la silla presidencial, lo hizo por su calidad de jefe de Estado.

“Los presentes, que son una muestra de cariño y respeto al Primer Mandatario del país, no son de su propiedad; en este caso del expresidente. Son regalos que le pertenecen al Estado, no son presentes a título personal, no son presentes que uno se los pueda llevar a su casa para mejorar la decoración”, dijo Urquidi al diario EL DEBER.

El legislador anotó que más allá de la anécdota y de los reclamos entre Morales y el Gobierno, éste es un tema delicado y que requiere que se haga una evaluación para determinar con exactitud el marco normativo y si es necesario reforzar las leyes.

“La entrega de regalos, primero que tiene que estar normada para que ningún presidente pueda atribuirse la propiedad de esos bienes ya que pertenecen al Estado”, precisó Urquidi.

Los regalos a los gobernantes son una constante desde que el MAS llegó al poder. Morales en sus 14 años de gobierno recibió una infinidad de obsequios, desde artesanías, animales como un caballo valuado en $us 60.000 y hasta 14 lingotes de oro de los mineros de Amayapampa en actos públicos y televisados.

AL MENOS 4 NORMAS PROHÍBEN LAS DÁDIVAS Y REGULAN EL DESTINO DE LOS REGALOS QUE RECIBEN LOS SERVIDORES

Son al menos cuatro normas vigentes en Bolivia que prohíben a los servidores públicos aceptar regalos y sancionan con cárcel.

La Ley 2027 del Estatuto del Funcionario Público del 27 de octubre de 1999, que prohibe a los servidores públicos “aceptar, (…) obsequios, regalos, beneficios u otro tipo de dádivas”.

La Ley 004 de Lucha contra la corrupción, Marcelo Quiroga Santa Cruz, que modifica el artículo 147 del Código Penal: “La servidora o el servidor público o autoridad que en consideración a su cargo admitiere regalos u otros beneficios, será sancionado con privación de libertad de tres a ocho años y multa de cien a doscientos cincuenta días”.

La Ley de administración y control gubernamentales (Safco) que en su artículo 34 dice que “la responsabilidad es penal cuando la acción u omisión del servidor público y de los particulares, se encuentra tipificada en el Código Penal”.

La resolución 712/2014 del Ministerio de Trabajo detalla qué regalos pueden ser incorporados o no al patrimonio del Estado.

ANÁLISIS

«Confunden el bien público con el privado»

Por Fabián Yacsik

Más allá de esta anécdota del cuadro que se ha llevado, yo creo que Evo Morales y el Movimiento Al Socialismo que nos ha dejado como herencia de comportamiento, es confundir el patrimonio público con el patrimonio privado.

Yo creo que ha desarrollado una dinámica de apropiación del patrimonio público en varias cosas, es decir, Evo Morales, su entorno y el actual Gobierno que ha continuado con esa práctica creen que los bienes del Estado – del que son responsables los actuales administradores – les pertenece como un bien privado porque hacen uso absoluto e irrestricto de todos los bienes del Estado y eso es lo que don Evo Morales acostumbró como gestión pública: el despilfarro, el usar bienes de patrimonio estatal para campañas personales, electorales, políticas y para activar la prebenda.

Es lo que nos ha dejado el gobierno del MAS lo que sigue asumiendo el actual Presidente y que tiene que ver con la disposición de todos los bienes como si fuera personales o del partido. Se creen dueños hasta de los servidores públicos. No solamente les descuentan, los utilizan como base electoral o para entrega de obras.

Estos son delitos que tienen que ser sancionados, es malversación y mal uso de recursos públicos que está penado por la norma. Uno no puede disponer de las movilidades, del personal, de los recursos que genera el Estado, de manera discrecional como se lo ha estado haciendo en el gobierno, el régimen del Movimiento Al Socialismo en los últimos años y que ha sido una práctica de alcaldes, gobernadores, de presidentes, de ministros que no entienden que son servidores públicos, no están para servirse de lo público.

