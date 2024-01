Evo vuelve a atacar: Pide a Del Castillo levantar su secreto bancario y tilda a Torrico de «adenista»

Las críticas surgieron a raíz del informe sobre una operación en Villa Tunari, donde las fuerzas policiales descubrieron piscinas de criaderos de pescado tambaquí en medio fábricas de cocaína.

Fuente: Correo del Sur

El expresidente y jefe del MAS, Evo Morales, consideró que sería importante que el ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, levante su secreto bancario para esclarecer el origen de los fondos que le habrían permitido adquirir una casa en Argentina. Esta acusación forma parte de un nuevo episodio de los constantes ataques de Morales hacia los colaboradores del presidente Luis Arce.

Las críticas surgieron a raíz del informe presentado por el ministro Del Castillo, la semana pasada, sobre una operación en Villa Tunari, donde las fuerzas policiales descubrieron piscinas de criaderos de pescado tambaquí en medio de instalaciones dedicadas a la fabricación de cocaína.

Morales aseguró que las insinuaciones del Gobierno coinciden con las de la «derecha». “Sería importante que Del Castillo levante su secreto bancario. Tarde o temprano sus palos blancos van a decir la verdad, de dónde tiene casa en Argentina a nombre de su familia de Eduardo del Casillo”, comentó en su programa dominical.

Acusa a Torrico

A la lista de sus adversarios políticos, Morales añadió al viceministro de Coordinación Gubernamental, Gustavo Torrico, a quien acusó de haber tenido militancia en la Acción Democrática Nacionalista (ADN) del extinto presidente Hugo Banzer Suárez. Torrico fue uno de los principales agitadores y defensores políticos durante los casi 17 años de gobierno de Evo Morales.

Sin embargo, tras la reciente advertencia de Torrico de que el MAS podría perder su personería jurídica, debido a la obstinación de Morales, ahora fue calificado como «adenista». Morales recordó que el exlíder del agua en Cochabamba, Oscar Olivera, fue quien lo puso en contacto con Gustavo Torrico y que posteriormente le informaron sobre su vinculación con la ADN.

«A veces hay que depurar a personas que provienen de otros partidos; lamentablemente, se infiltran. Son oportunistas y calculadores. Adenista, adenista. Me llevaba bien con él como soldado, lo reconozco, pero luego cambió completamente y coincidió con la derecha», manifestó Morales en referencia a Gustavo Torrico.

Nuevas críticas contra Arce

Durante su programa dominical, también se refirió al presidente Luis Arce, a quien calificó de «neoliberal», debido a sus vínculos desde el último gobierno de Víctor Paz Estenssoro, líder del MNR. Morales considera que Arce es un «emenerista», que ha trabajado en el Banco Central de Bolivia durante todos los gobiernos anteriores al MAS.

Recordó que cuando asumió el gobierno en 2006, no sabía cómo conformar su gabinete y recurrió a Carlos Villegas por haber dirigido el equipo económico de la campaña. En esas circunstancias, también consultó al vicepresidente Álvaro García Linera, quien le mencionó a un joven economista que había trabajado con Villegas, confirmando que Luis Arce venía del Partido Socialista.

«Así es como entra (Luis Arce al gabinete), y ahí cometí un error. Debería haber hecho un seguimiento y saber de dónde viene y quién es este tipo. No lo hice, pido disculpas al pueblo boliviano, y fue recién durante el golpe de Estado y las elecciones que me enteré de que Lucho viene del MNR y trabajó como responsable de las cajas del Banco Central de Bolivia. Tiene una formación cien por ciento neoliberal, lo cual se refleja en sus políticas de contracción, y por eso no quería otorgar el bono Juancito Pinto», afirmó.

En su estilo habitual de atribuir a otros ciertos comentarios, Morales respaldó a sus bases cocaleras, quienes según el jefe del MAS, consideran al gobierno de Luis Arce como un «gobierno traidor a la dictadura» por la intervención realizada en la madrugada del sábado en la sede sindical de la Federación Sindical Única de Trabajadores Campesinos que se declaró en resistencia en la ciudad de Santa Cruz.