Fabiana Valdivia la artista que expone su talento cantando en los micros

A sus 20 años, Fabiana Valdivia está segura de que quiere dedicarse a la música, pero este sueño no surgió porque le gusta cantar, sino que nació con este talento, prueba de ello es que hizo su debut a los 12 años en “Te regalo una canción”, una producción de Unitel que se realizó hace ocho años.

Es por ello que inició un proyecto musical que consiste en cantar en los micros de transporte público. Pero hay una razón especial para hacer esto y se debe a que cuando era pequeña acompañaba a su mamá al trabajo y para transportarse lo hacían en micro.

Según Fabiana, de niña se describió como una persona impaciente e hiperactiva, por lo que la única forma de distraerla era a través del canto. “Mi mamá no sabía como lidiar en el viaje, o ella cantaba conmigo o me ponía a cantar a mí para que yo me distraiga”, dijo.

Esta experiencia se la comentó a su cuñado, quien trabaja con ella y le dijo “me parece que podemos hacerlo ahora como tu proyecto musical para que puedas conectar también con las personas y te puedan conocer”, por lo cual ella aceptó.

La primera vez que subió a un micro cantó “Como la flor” de Selena Quintanilla y su debut se viralizó en TikTok, red social donde comparte sus presentaciones cada vez que sube al transporte público.