Fegasacruz advierte pérdidas de hasta $us 3 millones por día de bloqueo

Fuente: Unitel

El sector ganadero perderá hasta $us 3 millones por día si es que se consolida el bloqueo total de carreteras advertido por organizaciones sociales evistas en diferentes puntos del país, los cuales se vienen desarrollando desde el lunes, de acuerdo con el reporte del presidente de la Federación de Ganaderos de Santa Cruz (Fegasacruz), Adrián Castedo.

“Al no asistir a las propiedades, si en Santa Cruz es un bloqueo fuerte donde no se puede asistir es $us 1,5 millones y la faena diaria es otro millón y medio, si es que se bloquea el departamento y no hay provisión tenemos esos valores”, señaló el dirigente.

Mientras que la situación que afecta al sector también se refleja en los bloqueos, tal es el caso de los transportistas que se encuentran varados en las carreteras.