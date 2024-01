¿Gabinete con gente ligada a Angélica Sosa o a Jhonny? Aguilera dice que trabajará “con todo boliviano que tenga las cualidades para servir a Santa Cruz”

Fuente: Unitel

El gobernador cruceño en ejercicio Mario Aguilera está delineando su gabinete y corroboró que hasta el viernes hará oficial la nómina de sus colaboradores más cercanos, que lo acompañarán durante su gestión.

En entrevista con UNITEL no descartó convocar a personas que hubieran estado en anteriores gestiones y pidió no poner etiquetas a la gente, esto ante la consulta de si trabajará con personas vinculadas a Santa Cruz Para Todos y UCS.

-¿Quiénes van a formar parte de su equipo?

Todavía no tenemos definidos todos los nombres, estamos conversando con muchos profesionales, gracias a Dios y agradecerle públicamente por la voluntad y el tiempo que le dan a su institución y esta oportunidad de servir, insisto, con compromiso a nuestra población.

– ¿Habrá secretarios o directores ligados a Angélica Sosa o a Jhonny Fernández?

No sabría yo decirle si todas las personas con las que hemos conversado tengan algún vínculo político. Y yo creo que debemos dejar de ponerle etiqueta a las personas.

Un profesional es un profesional, un funcionario es un funcionario. Y si fuera así, entonces ninguno de los secretarios que ahora o formaron parte del gabinete de Creemos estaría dispuesto a trabajar. Y sin embargo hay manifestaciones públicas que tienen interés en hacerlo para servir a su pueblo.

– ¿No descarta entonces trabajar con Santa Cruz Para todos o UCS?

Yo no descarto trabajar con ningún boliviano que tenga las condiciones y las cualidades necesarias para servir mejor a nuestro pueblo, a Santa Cruz.

– ¿Veremos colaboradores suyos con experiencia en otras gestiones entonces?

Yo creo que una de las debilidades más grandes que tenemos los cruceños es que no tenemos recursos humanos suficientes con experiencia en administración pública. De ahí resulta tanto desacierto, de cierta forma, por decirlo de alguna manera, en algunos actos, actitudes y acciones que ya todos conocemos y no vale la pena puntualizar. Insisto, dejemos de vincular a los servidores públicos a un ente político.

– El exsecretario Fernando Menacho ha dicho que está en conversaciones con usted y que si lo convoca como colaborador estaría dispuesto a hacerlo. ¿Va a volver él como secretario de Desarrollo Económico?

Sí, es una de las personas con la que hemos estado conversando. Esperemos definir estos últimos detalles, tanto personales como institucionales, y haremos público, como me comprometí yo ya en días anteriores, hasta el día viernes, el nuevo gabinete del Gobierno Autónomo Departamental de Santa Cruz

– ¿Qué otros nombres ya tiene? Porque usted acaba de decir que ya tiene algunos.

Esperemos hasta el momento en que se haga público este gabinete, que esperemos esté completo también, que eso es algo que yo voy a hacer totalmente cero con la gente, con nuestro pueblo. Si no tenemos la totalidad, vamos a avanzar con el gabinete posible, y no es porque no existan perfiles suficientes, sino porque muchas de las personas que actúan con responsabilidad en estos cargos necesitan entender cuál es la lógica de su responsabilidad de la dirección o de la secretaría que va a administrar y a gestionar.

– ¿Qué pasará con Edil Toledo (secretario de Salud)?, que presentó su renuncia, pero sigue trabajando a la espera de una respuesta de usted ¿Será ratificado?

No he conversado con él personalmente todavía. Si recibimos su carta de renuncia, es un tema que hay que evaluar a detalle por el tamaño, o sea, por la importancia que tiene tanto en el tema presupuestario como en la cantidad de personal y la responsabilidad que tiene la Secretaría de Salud, que ahora es una de las puntas de lanza de la gestión del gobierno departamental por estas crisis en salud que no son un secreto para nadie y que deben tener un golpe de timón seguramente para darle mayor solvencia a la solución de dificultades en salud de nuestra población.

– ¿Con qué grupos va a conformar su equipo de trabajo?

Con el grupo cruceño o boliviano que tenga el compromiso, como decía con anterioridad, que tenga las actitudes y las cualidades técnicas para gestionar una coyuntura compleja del gobierno departamental en una situación no cómoda, tampoco totalmente definida, porque se entiende que esto es una administración o una gestión como gobernador en ejercicio por un tiempo no determinado, porque al retorno del gobernador electo Fernando Camacho Vaca seguramente él tendrá total potestad de corregir las decisiones o las autoridades que yo designe para trabajar.

