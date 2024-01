Gastos del aparato público alcanzan un 58,6% del PGE, pese a política de ahorro que impulsa el Gobierno

Dentro del presupuesto presentado por el Gobierno se asigna 58,6% a Gastos Corrientes, destinados al funcionamiento y operación de las entidades públicas.

El especialista explicó que el PGE 2024 está basado en un precio del barril del petróleo de $us. 71, cualquier incremento extraordinario hará que el “gasto público se eleve más, y sea menos sostenible la ejecución del mismo”.

Recordó que el año pasado se gastaron $us 2.682 millones para importar carburantes, y $us. 1.818 millones para subvencionar el consumo de los mismos.

En esa línea, el exdirector del Banco Central de Bolivia (BCB ), José Gabriel Espinoza, observó que la política de austeridad no compensa los 11 años continuos de déficit fiscal en el país.

Al igual que Romero, dijo que la política de ahorro “lamentablemente no tiene mucho sentido o no tendrá mucho impacto (en arcas estatales) porque el recorte es allá donde no hace falta”.