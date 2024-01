Gobierno argentino confirmó que descontarán el día a los empleados públicos nacionales que adhieran al paro del 24 de enero

«Escuché al hijo de Hugo Moyano decir que el país estaba funcionando y que no era necesario el DNU ni la ley. Hay que ver qué considera él que es un país funcionando o para quiénes funciona ese país que él describe o ve con aparente claridad», cuestionó.

«Efectivamente la Argentina no está funcionando o al menos no está funcionando para la gente de bien, la gente trabajo, la que se esfuerza y para los argentinos que quieren vivir en un país mejor. Para ellos la Argentina no está funcionando. Hay que preguntarle, en tal caso, al hijo de Hugo Moyano cuál es el país que él ve funcionar o para quiénes», arremetió.

Respecto de la posibilidad de que el Congreso sesione el próximo sábado para tratar el proyecto de la ley ómnibus, sostuvo: «En relación a la supuesta o posible sesión del sábado, nada está descartado y efectivamente es intención de todos los que queremos acelerar el proceso de cambio que se sesione lo antes posible. Por supuesto que es estrictamente materia legislativa, en lo que no intervenimos. Veremos si efectivamente esto se puede dar o no este sábado o en los días subsiguientes».

Adorni sobre las cuasi monedas: «Tienen la la libertad de hacer lo que consideren correcto»

El vocero presidencial sostuvo que las provincias «tienen la libertad de hacer lo que consideren correcto» con la emisión de cuasi monedas, pero advirtió que «jamás van a ser rescatadas por el gobierno nacional», a diferencia de lo ocurrido luego de la emisión generalizada que hubo en 2001 y 2002.

En referencia a la decisión del gobierno de La Rioja de emitir su propia cuasi moneda, el funcionario nacional relativizó la posibilidad de un «efecto contagio» entre el resto de las provincias, ya que «la gran mayoría entiende algo tan básico que es que no se puede gastar más de lo que se tiene y está ajustando sus cuentas para que eso sea así».

«Cada provincia tiene la libertad de hacer lo que considere correcto, y si considera correcto pagar a los empleados públicos con papeles emitidos por la propia provincia, bienvenido sea. No nos metemos en esos temas. Si uno gasta más de lo que tiene, no dispone de otros elementos y no hay intención de ajustar las cuentas publicas, la cuasi moneda si ve la luz la verá dentro de la valoración que cada ciudadano haga de ese papel», puntualizó.

El Gobierno aseguró que el resultado de la participación de Milei en Davos fue «sensacional»