Gobierno cuantifica daños: $us 500 millones en pérdidas tras una semana de bloqueos

El ministro de Economía aseguró este lunes que existen «turnos» para acarrear a personas desde el Chapare hasta los puntos de bloqueos.

Milen Graciela Saavedra Rodriguez

Fuente: Red Uno

Tras una semana de bloqueos en las principales carreteras del país, el gobierno nacional estima una pérdida de 500 millones de dólares. Afines a Evo Morales exigen la renuncia de los magistrados y una convocatoria a elecciones judiciales.

«El gobierno nacional siempre ha partido del diálogo, no de los bloqueos, que, en realidad, son resultado de un pedido que hace el ‘evismo’ a los magistrados por la inhabilitación que ha recibido Evo (Morales) para ser candidato a presidente el 2025; no nos dejemos engañar, es la razón de los bloqueos. Exigimos que se levanten esos bloqueos», afirmó el ministro de Economía, Marcelo Montenegro, en entrevista con El Mañanero.

La autoridad remarcó que el vicepresidente David Choquehuanca convocó a las fuerzas políticas para que puedan coordinar y trabajar en la Asamblea Legislativa Plurinacional, a través de un diálogo programado para hoy.

«Ese es el ambiente donde deben reunirse a los asambleístas y debatir este tipo de normativas, no es en otro ámbito. Por lo tanto, el Gobierno central no ha obstaculizado ningún tipo de diálogo y es un tema exclusivamente de la Asamblea Legislativa Plurinacional. Como ejecutivo, no tenemos ninguna participación directa en ese tipo de reuniones», agregó.

Asimismo, se unió al pedido de otras autoridades para que los movilizados levanten los bloqueos.

«Se está perjudicando la economía. Ya son pérdidas por más de 500 millones de dólares, a la fecha. Quita dinámica económica a muchas de las actividades de los sectores productivos, les quita ingreso, les quita también la posibilidad de continuar negocios de manera permanente. Por ejemplo, un exportador que tenía un compromiso de llevar la producción y mercancías a un cierto lugar, hoy está imposibilitado. El que le está comprando afuera no va a confiar nuevamente en un contrato con ese exportador o productor. Esos son los prejuicios que está generando este tipo de bloqueos», detalló.

Montenegro también recordó que dos personas perdieron la vida a causa de los bloqueos y responsabilizó a «los que han generado y llevado a esta gente a los bloqueos».

Asimismo, explicó que los sectores más perjudicados por estas medidas de presión, incluye a los que se dedican a la crianza de pollos, el agropecuario, los que transportan los productos perecederos porque se están echando a perder. El transporte también es un sector que está muy afectado, tanto de mercancías como de pasajeros porque limitan la viabilidad y el transporte.

«Es en Cochabamba, también eso hay que focalizarlo, porque en otros puntos del país, como Pando, Beni, Chuquisaca, Tarija y La Paz no están los bloqueos, esporádicamente en Oruro, en Potosí y también en Santa Cruz. El bloqueo fundamental es en Cochabamba y sabemos que hay, incluso, turnos para llevar a personas para hacer el bloqueo desde el Chapare», aseveró Montenegro.

Reiteró que «no es posible que se pueda limitar» un derecho fundamental como el libre tránsito.

«Estos grupos que están bloqueando están buscando un muerto y asignarlo al gobierno, eso no lo vamos a permitir, no vamos a caer en esa provocación. Estamos desbloqueando de forma pacífica en Santa Cruz. Vamos a buscar la manera pacífica, pero también con los elementos estratégicos, para ir desbloqueando los diferentes lugares donde hay estos bloqueo», añadió.

Por otro lado, indicó que evaluarán brindar ayuda a los sectores perjudicados.

«El presidente Luis Arce ya hizo algún tipo de medidas rápidas para contener esto, enviando vituallas y alimentos a quienes están perjudicados. En relación a la propia actividad económica como tal, evaluaremos en su momento. Si hay personas que necesitan algún apoyo, veremos la medida efectiva para apalear y mitigar las pérdidas que se han generado al momento», detalló.