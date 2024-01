Hace meses activé esta función de seguridad gratis en mi cuenta de Google y desde entonces me resulta más fácil evitar estafas

Hace unos meses Google implementó la ‘Navegación segura mejorada‘, una herramienta diseñada para proporcionar una capa de seguridad extra ante la suplantación de identidad o phishing y el malware. Como se trata de una función gratis y además se activa en menos de un minuto, aproveché el tutorial que escribí para Genbeta para dejarla activada en mi cuenta de Google.

Vaya por delante que se trata de una función que aplica en las cuentas de Google y no en los dispositivos, por lo que para beneficiarse de esa seguridad es necesario iniciar sesión en la cuenta de Google para navegar en Chrome o para nuestro correo de Gmail y por ende, solo funciona en su navegador y en su correo electrónico. Han pasado casi seis meses y esta ha sido mi experiencia.

Habida cuenta del gusto de Google por captar datos, merece la pena refrescar cómo funciona ‘Navegación segura mejorada’: se vale de inteligencia artificial, aprendizaje automático y análisis de datos para descubrir potenciales amenazas funcionando en segundo plano, para lo cual comprueba URLs, descargas, extensiones, información del sistema y una pequeña muestra de páginas. ¿Cómo trata estos datos personales? Según la empresa de Mountain View, esta información es asociada temporalmente a tu cuenta para posteriormente ser anonimizada.

Lo que he descubierto usando Navegación segura mejorada

Para empezar, una obviedad: me ha hecho usar más los productos de Google. Por ejemplo, normalmente combinaba Google Chrome y Safari, pero sabiendo que solo actúa en Chrome y viendo los primeros resultados, me animé. Esto no es casual y de hecho es un efecto colateral ventajoso para Google: mejorar la adherencia de usuarios y usuarias frente a servicios de la competencia. Pero hablemos de funciones concretas.

Una de las cosas que hace es escanear archivos antes de cualquier descarga, ya sea en Chrome o Gmail. Esta no es una función nueva ni mucho menos (de hecho es una habitual dentro de los antivirus), pero tenerla integrada hace que todo sea más orgánico y te evita tener que comprar o instalar software extra.

Pero lo que me ha parecido más interesante y destacable no es tanto el análisis de archivos sino que se verifiquen los enlaces que te llegan del correo electrónico porque precisamente esa es la puerta de entrada de numerosas estafas: un correo que por el diseño y el tono podría pasar por una entidad confiable, como por ejemplo tu banco o Correos, apremiándote a introducir tus credenciales en alguna web que supuestamente es la oficial, spoiler: no lo es. Y si tras el análisis se detecta que la web destino es peligrosa, hasta se bloquea.

Esto es interesante porque aunque creo que soy una persona observadora y conocedora de las estafas, la realidad es que estas son cada vez más sofisticadas y esta forma de proceder va más rápido y lo hace por ti. En este tiempo me ha pasado un par de veces y aunque en ambos casos pude apreciar a simple vista que era un timo, si esos mismos emails les llegasen a mis padres quizás podrían picar. Así que para personas no muy tecnológicas me parece de lo más útil, pero creo que en estos tiempos que corren no le sobra a nadie.

El de las extensiones es un tema que para alguien que le guste trastear como a mí es de vital importancia: hay muchísimas extensiones para Google Chrome y algunas son directamente imprescindibles para mí, pero me gusta probar cosas nuevas y a veces reconozco que me la juego demasiado. Si intentas instalar una extensión potencialmente dañina o que no cumpla con las políticas de la plataforma, recibes una advertencia que en mi caso me ha hecho pensármelo dos veces.

Cómo activar Navegación segura mejorada

Si quieres probar la Navegación segura mejorada en tus cuentas de Google hay dos formas de activarla desde el ordenador: o deslizando el toggle a través de este enlace o en Google Chrome, escribiendo en la barra de búsqueda chrome://settings/security. Una vez dentro, activa ‘Protección mejorada’ en lugar de la protección estándar.

Si estás en un móvil, abre Google Chrome y sigue la ruta ‘Configuración‘ > ‘Privacidad y seguridad‘. En ‘Navegación segura‘ aparecerán todas las opciones de seguridad disponibles, donde podrás activar ‘Protección mejorada‘.

