«Hay gato encerrado»: Supuesta universidad no tiene papeles o infraestructura

En medio de un sinfín de irregularidades una ‘supuesta’ universidad pública trata de operar en Quillacollo, lo alarmante es que no cuenta con infraestructura, docentes, aulas y los trabajadores desempeñarían funciones ‘ad honorem’.

Fuente: Red Uno

Cochabamba, Bolivia.-

La universidad “Adela Zamudio” recibe inscripciones pese a varias observaciones, sus autoridades indicaron que la situación legal se encuentra en proceso de regularización, aseguran que todo depende de la voluntad política.

El rector de la nueva casa de estudios superiores fue instalado en el municipio de Quillacollo, sería un proyecto de años atrás, que nace ante la necesidad de la población del Valle Bajo, la denominada “Universidad Nacional Adela Zamudio” (UNAAZ).

“San Simón ha quedado muy pequeña, donde los cupos son reducidos, es ante esta necesidad que esta nueva universidad nace, en el municipio de Quillacollo (…) Esperamos la respuesta oficial, no se nos ha rechazado, nos indicaron que nos enmarquemos en base al artículo 18, inciso J del reglamento de la CEUB (…) Queremos que se haga un congreso extraordinario, nuestra universidad no chuta o una estafa”, señaló el responsable, Baloi Pardo.

Desde la Universidad Mayor de San Simón (UMSS) han indicado la supuesta “Universidad Nacional Adela Zamudio”, “es un engaño”, debido a que la casa superior que se pretende crear no está reconocida ni por el Comité Ejecutivo de la Universidad Boliviana (CEUB) ni la conferencia de universidades.

Lo cierto es que esta supuesta casa de estudios no cuenta con infraestructura, aulas o pizarrones, al momento recibe inscripciones en una galería, sobre el tema Pardo aseguró que realizó la solicitud al municipio de Quillacollo.

“La universidad al constituirse en estatal, es el mismo estado el garante quien tiene que darnos las condiciones, tema de presupuesto e infraestructura (…) En representación del estado, se encuentra el municipio de Quillacollo”, remarcó Pardo.

Desde asesoría legal de la alcaldía han señalado que no tienen la competencia y no responden a ‘presuntas’ instituciones que no cuentan con la legalidad correspondiente.

“Nos han pedido una infraestructura para su funcionamiento este 2024, sin embargo, la alcaldía no tiene la competencia para entregar alegremente infraestructura a cualquier institución (…)”, remarcó el asesor legal de Quillacollo, Mario Rojas.

Pese a todo esto la UNAAZ asegura que cuenta con docentes y 15 carreras profesionales, pese a esto anunciaron que a finales de febrero iniciaría el primer semestre, no tienen los recursos económicos para el personal, estos tendrían que trabajar ‘ad honorem’.