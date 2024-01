He probado esta app con inteligencia artificial capaz de descubrir dónde se hizo cualquier foto. La precisión en ciudades sorprende

Hay monumentos tan icónicos que de un vistazo te trasladan a esa localización, como por ejemplo el puente de San Francisco, la torre Eiffel o el Guggenheim. Pero lo normal es que salvo que tengamos gran familiaridad con el entorno, nos cueste reconocer dónde se tomó una foto.

Si la foto la has hecho tú o quien la hizo dejó los metadatos a la vista, misterio resuelto. Si no es el caso, hay una herramienta web que se vale de inteligencia artificial para descubrir la ubicación de una fotografía. Funciona bien en general, pero en entornos urbanos me ha dejado con la boca abierta.

La web en cuestión es https://geospy.web.app/ y de acuerdo con su autor, es capaz de localizar dónde se hizo una fotografía teniendo en cuenta la vegetación o la arquitectura. La versión beta lleva aproximadamente un mes disponible a través de la web y aunque al no ser una versión definitiva, hay una advertencia sobre la posibilidad de generar resultados poco precisos, hemos tenido la oportunidad de probarla y buscarle las cosquillas.

Cómo usar Geospy

La web está completamente en inglés, pero su funcionamiento es extremadamente intuitivo: basta con tocar sobre el cuadrado donde se insertará la foto y añadir la fotografía desde el almacenamiento local o hacerla al momento.

No hay que hacer nada más, después de subirla y procesarla en pocos segundos, devolverá la ubicación con coordenadas, aunque ya te adelanto que así como el país y la ciudad suele acertar, con las coordenadas la precisión baja bastante, con unos kilómetros de diferencia.

Finalmente, más abajo hay un mapa centrado en la posible localización y podemos clicar para verlo en Google Maps. Asimismo también podemos guardar los resultados, unirnos al grupo de Discord, pasar a la versión más completa Pro (todavía no disponible y enfocada a agencias gubernamentales, periodistas o investigación legal, entre otros) o conseguir la API.

Probando Geospy

Así, la foto que ilustra este artículo es de Ainara Oto y es de Pamplona, pero no es de sitios míticos como el recorrido del encierro o la ciudadela, sino de las alturas de una estrecha calle del casco viejo. Al subir la fotografía, en cuestión de segundos acierta la ciudad detallando que la arquitectura de los edificios es típica de la zona, así como las persianas verdes. Eso sí, las coordenadas las lleva hasta la provincia de Zaragoza.

Hemos probado otras localizaciones con resultados correctos pero dispares en exactitud, como por ejemplo la foto que veis sobre estas líneas, que tiene trampa. A simple vista esa cabina roja te evoca el Reino Unido con todo el sentido del mundo. Pues no: la hice hace un año en mi vista a La Valeta, Malta. Puede que entre quienes nos leéis alguien haya caído en ese anzuelo engañoso, pero no esta web: detecta que la cabina es de estilo británico, como las que hay en el país mediterráneo y lo refuerza con la arquitectura. Aquí las coordenadas llevan a una calle aledaña.

También la hemos usado con fotos de París y Berlín con bastante acierto, pero con una fotografía de una ciudad China ha patinado algo más: sí, acierta con el país y sitúa las coordenadas en Shenzhen , aunque está en Cantón (a aproximadamente 120 kilómetros). Al probar en entornos rurales como por ejemplo este paisaje de los alrededores de Mutriku, consigue con acierto situarla en un pueblo costero cantábrico de una localidad vecina, Getaria. Eso sí, las coordenadas las sitúa en el mar.

Nota: donde más hemos notado que es una versión de prueba es que de vez en cuando al subir la fotografía sale un mensaje de error y toca refrescar la página y empezar de nuevo.

Portada | Pantallazo de Geospy con Foto de Ainara Oto en Unsplash

