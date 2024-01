Hija de acribillado dice que hay secuestros por extorsión en Entre Ríos

Fuente: Unitel

La hija de Rosendo Zurita, el hombre de 43 años de edad que fue acribillado en el municipio de Entre Ríos en el trópico de Cochabamba, señaló que existen secuestros por extorsión en la zona.

Por su parte, el hijo del hombre contó que fue víctima de secuestro en la época de Carnaval del año pasado y que, tras un acuerdo económico, fue liberado.

“Los secuestros son comunes. Casi 15 secuestros acá pasó, casi cada vez pasó, cada semana”, indicó la joven y señaló que su familia recibía amenazas por Facebook y llamadas.

“Lo único que pedían era dinero”, indicó y contó que no siguieron las investigaciones del secuestro de su hermano debido a las amenazas.

“Ya no pedimos a la Policía porque iba a ser peor. Porque nos decía ‘si van a ir a la Policía va a ser peor’ y lo dejamos ahí para estar tranquilos todos”, indicó.

Sin embargo, Zurita fue acribillado este jueves con más de 30 disparos. Para la Policía, este caso está relacionado con un presunto ajuste de cuentas por tema de narcotráfico.

Por su parte, la familia rechaza la versión, niega narcotráfico e insiste que todo está ligado al secuestro por extorsión.

“Mi padre nunca ha sido mala persona, tampoco ha hecho daño a nadie. No me gustaría que malinterprete las cosas diciendo ajuste de cuentas, narcotráfico porque no es así”, indicó la joven.

Según los antecedentes penales de Rosendo Zurita, estuvo relacionado con el secuestro de un policía de Umopar Chapare, el 8 de enero del año 2000. Según el reporte, antinarcóticos realizó un operativo y tras decomisar droga de una vivienda, pobladores usaron armas y palos para recuperar las sustancias controladas. Los policías decidieron retirarse, pero uno de ellos fue secuestrado y torturado por los pobladores.

La Policía retornó con más uniformados para rescatar al policía. En la intervención, aprehendieron a 15 personas, entre ellos Rosendo Zurita.