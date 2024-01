Incremento de pensiones: Colegios urgen diálogo y Pary acepta, pero los tilda de “mercaderes de la educación”

La Asociación Nacional de Colegios Privados (Andecop) cierra filas, ha vuelto a denunciar pérdidas económicas y, en ese contexto, ha urgido una reunión con el ministro de Educación, Edgar Pary , con el fin de abordar asuntos vinculados con la calidad educativa, pero también analizar el incremento de las pensiones. La autoridad está dispuesto a conversar, aunque no puso una fecha.

Explicó que debido a la pandemia las unidades educativas de orden privado congelaron las pensiones.

“Hemos entendido, hemos sido empáticos no ha habido incremento hasta el año pasado, han sido tres años prácticamente que se han mantenido las pensiones y a partir del año pasado tuvimos que regular el tema de incremento y siempre hemos querido socializar con el ministerio”, dijo.

Sin embargo, el sector no reconoce la “capacidad” de esta cartera del Estado para definir este asunto con el argumento de que los contratos entre los colegios y los padres es de orden privado.

La reunión, en ese marcó, será para “entablar una conversación, no para temas económicos que no es lo que corresponde” puesto que -aseguran- “el Ministerio de Educación no tiene ninguna tuición sobre la regulación de contratos”.

El ministro Pary ha respondido a esa solicitud y se abrió a instalar una mesa de diálogo, pero antes consideró que si el sector privilegia el aspecto económico, sus afiliados se constituyen en “mercaderes de la Educación”.

“Yo los califico como mercaderes de la educación. ¿Somos de servicio o somos negociantes de la educación?”, se cuestionó la autoridad este martes tras señalar que el anuncio es un desafío a los padres.

“Nos tenemos que sentar para poder conversar”, señaló la autoridad tras cuestionar los “condicionamientos” que antepone supuestamente el sector, aunque no puso fecha.

“La única instancia para poder solucionar cualquier problema (es) sentándonos, analizando la situación de cada una de las unidades educativas y si en caso corresponde seguramente habrá, y si no corresponde tampoco habrá”, señaló.

Antes, habían puntualizado que el tema está en análisis, aunque anunció que sancionará a las unidades educativas que vulneren el derecho a la educación.

Incremento

La directiva de Andecop anunció el lunes un incremento de pensiones con base en un posible ajuste al salario que acostumbra anunciar el Gobierno en mayo.

El representante de Andecop dijo que “al igual que el año pasado, estamos regulándonos de acuerdo al incremento salarial, porque nosotros nos basamos en 10 pensiones, nada más”.

“Esas 10 pensiones tienen que cubrir todos los costos operativos y creo que están mal informados al pretender hacer suponer a la población de que las unidades educativas tenemos superávit, no lo hemos tenido, hay colegios que se han cerrado, lamentablemente por la crisis económica, la mora que se ha causado por esta situación justamente”, señaló Villena.

Así, indicó que Andecop no pretende alentar el conflicto y “por eso es de que pedimos al Ministerio que se nos convoque, porque no es un diálogo de sordos, nosotros también queremos escuchar sus propuestas, queremos escuchar cuáles son las salidas que podemos darle a esta situación”.

Padres

En una entrevista con la red UNITEL, la Asociación de Padres de Familia de Colegios Particulares de Cochabamba exigió respetar la Resolución Ministerial 01/2024.

En el artículo 87 se manifiesta que “no va a haber incremento”, señaló Ernesto Suárez, representante del sector.

Asimismo, denunció que desde noviembre recibieron mensajes de WhatsApp que provienes de los colegios en los cuales se advierte que si los padres no firman contratos de adhesión a las unidades educativas, sus plazas serán dispuestas.

“Estos contratos directamente ya establecen un monto, estamos hablando de Bs 94 a Bs 100 el incremento. Que no está establecido”, señaló. Ante esta situación, los padres de familia se declararon en estado de emergencia.

Polémica

Pary pidió a la dirigencia de Andecop: “No convulsionemos”.

El sector afirmó que no puede subvencionar la educación como se hace con el sistema público o fiscal, que está a cargo del Estado.