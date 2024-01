Jhoselyn Camargo habla de su hazaña en la San Silvestre

La fondista nacional Jhoselyn Camargo habló en una entrevista exclusiva con el programa El Mañanero de la Red Uno de Bolivia, y se refirió a su última participación en la famosa Carrera de San Silvestre realizada en São Paulo, Brasil, este fin de semana, donde tuvo un buen desempeño, ocupando el cuarto lugar de la competencia.

Camargo aún se encuentra en São Paulo, Brasil, desde donde accedió a la entrevista. Se mostró muy agradecida por la muestra de cariño del pueblo boliviano, quien inundó las redes sociales de felicitación a la atleta tras su logro obtenido en la carrera. No era para menos, ya que antes de la competencia la paceña había mencionado que quería estar entre las 10 mejores de la San Silvestre, pero su objetivo fue más allá obteniendo un impresionante cuarto lugar.

Jhoselyn ha venido trabajando y compitiendo en varias ocasiones sin el apoyo económico, pero recientemente de forma paulatina algunas empresas privadas están empezando a colaborarle con su granito de arena, sobre la Federación y apoyo, contó que ya ha tenido una reunión para planificar lo que será este año.

«Ya hemos tenido una reunión con los federativos. Esperamos que este 2024 podamos trabajar de la mano para poder tener los mejores resultados para el país, porque no es bueno dificultar al atleta, o dificultar al dirigente, más bien poder trabajar y no podernos perjudicar para llegar a los objetivos», adjuntó la atleta.

Sobre la Carrera de San Silvestre, Camargo contó la experiencia de competir con las mejores del mundo. En la largada no despegó entre las primeras, pero sí en el pelotón, y de forma sorpresiva apareció en el cuarto lugar.

«Iniciamos con calma, salimos de manera estratégica, no salimos de golpe al principio. A medida que fueron pasando los kilómetros, fuimos acortando la distancia. Ha sido una competencia muy dura, el clima no nos acompañó tan bien, se sintió la humedad por la lluvia caída en los últimos días en la sede de la carrera, pero, poco a poco, fuimos peleando para entrar al top cinco, porque la premiación es para los primeros cinco de la competencia. Al ocupar el cuarto lugar, yo me siento muy feliz. «Estar dentro de las mejores atletas como Etiopía y Kenia a mí me pone muy bien», señaló.