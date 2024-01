Julián Velázquez: «Si me voy, será por la puerta grande»

El defensa argentino del club Wilstermann Julián Velázquez retornó ayer a Cochabamba en medio de la incertidumbre sobre si continuará o no en el Aviador, ya que existe un interés de Bolívar y el jugador no descartó esa posibilidad, aunque dejó en claro que si le toca irse del Rojo lo hará por la puerta grande.

“Las negociaciones deben ser de club a club, como tiene que ser. Si me voy, me gustaría que sea por la puerta grande, no tengo porque salir por atrás, no es mi idea”, aseguró Velázquez, a tiempo de explicar que, si bien no existe un monto de rescisión, al tener un año más de contrato con Wilstermann, el club interesado deberá llegar a un acuerdo con el Rojo.

El defensa indicó que la decisión de cambiar o no de camiseta no depende de manera exclusiva de él, sino que la familia tendrá una incidencia importante.

“En lo personal, Julián quiere seguir, pero a veces uno depende de otras cosas como la familia, que el año pasado no la pasó bien. Tengo una familia atrás, que quiero que esté bien”, señaló Velázquez a tiempo de indicar que la incertidumbre sobre cómo será la situación del club este año, es la principal observación que hace su familia.

“La incertidumbre de cómo será este año y pasar lo mismo del año pasado es la principal observación, pero veremos qué pasa. Si me tengo que ir, bienvenido sea y, si no, le meteremos con todo, que en lo futbolístico tendremos un año lindo con una Copa y buscaremos concretar el objetivo de ser campeones”, dijo.

Velázquez tiene contrato con Wilstermann por esta temporada más y, según manifestó, su salida se dará sólo en el caso de que la oferta económica implique dejar una buena cantidad al Aviador.

En el caso de que Velázquez defina dejar la casaca escarlata, la dirigencia aviadora buscará ocupar ese cupo de extranjero en un atacante o volante ofensivo, que son la prioridad para el cuerpo técnico.

Velázquez afirmó que Wilstermann fue el equipo que le devolvió las ganas de volver a jugar y que, aunque le costó un poco, se ganó el cariño de la hinchada a base de esfuerzo, motivo por el que “estoy seguro de que la gente me va a entender si me toca irme”.

Apunte

Tavares y Amaral se suman al Rojo

El delantero Jefferson Tavares y el volante Rodrigo Amaral llegaron ayer a Cochabamba, para sumarse a la pretemporada de Wilstermann.

Tavares volverá a jugar en Cochabamba después de tres años, ya que fue parte de Palmaflor en la temporada 2020.

Con la llegada de Tavares y Amaral, sólo falta Robson dos Santos, ya que Bruno Poveda está en la selección sub-23.