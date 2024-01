La bronca de César Apaza contra la CIDH y el Defensor del Pueblo

Fuente: Erbol

Después de haber tenido que inculparse para salir de la cárcel, ante el deterioro de su salud, el cocalero César Apaza expresó sus reproches hacia las entidades que están llamadas a la protección de derechos humanos.

En particular fue duro con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y el Defensor del Pueblo, Pedro Callisaya.

“A veces con mucha bronca recuerdo que, al no haber encontrado justicia en mi país, tuve que acudir a la internacional, a la CIDH y al relator actual de este momento, quiero decirle que es la peor mierda humana que he conocido”, manifestó Apaza en el programa La Mañana en Directo de ERBOL.

Apaza, durante su encierro, solicitó medidas cautelares a la CIDH, sin embargo, el organismo decidió rechazar el pedido y cerrar el expediente del cocalero.

“Ellos conocían mi situación de salud y la violación flagrante de los derechos humanos. Han decidido cerrar sin ni siquiera emitir una resolución. Yo no soy hombre de leyes, pero me doy cuenta los pasos que corresponden. Nos subestiman tanto que piensan que uno se va a callar y que tiene que conformarse, pero no. El relator de la CIDH está tan equivocado que prácticamente deja mucho que desear para mi país”, reclamó el exdirigente.

Apaza no mencionó el nombre del relator al que se refiere, pero actualmente el representante de la CIDH para Bolivia es el mexicano José Luis Caballero, quien en diciembre de 2023 hizo una visita al país, mientras el cocalero estaba encarcelado.

En cuanto al Defensor del Pueblo, Apaza señaló que tiene su oficina a unos 100 metros de la cárcel de San Pedro, pero aún así no estuvo para una audiencia con él. En tono irónico, el cocalero dijo que Callisaya parecía necesitar una reserva de vuelo para ir al penal en el centro paceño.

“Señor (Defensor) deje de ser un gasta-gobierno. Agarre sus trastes, agarre sus cositas, deje de ser un gasto de mi país. Váyase a su casa por inoperante porque a mi caso nunca le dio un seguimiento como corresponde. Jamás presentó una acción cuando debería de hacerlo, cuando tenían pleno conocimiento de todo lo que he pasado”, afirmó Apaza.

Durante su encierro, personal de la Defensoría visitó a Apaza. También la entidad defensorial emitió un informe donde establece que el exdirigente fue víctima de tratos crueles y degradantes de parte de la Policía durante su aprehensión en septiembre de 2022.

Estuvo preso 16 meses, hasta que este enero decidió inculparse y someterse a juicio abreviado en el proceso por la toma del mercado paralelo de coca.

Apaza era presidente del Comité de Autodefensa de Adepcoca y lideró movilizaciones contestatarias al Gobierno. En 2022, estuvo en las manifestaciones contra el mercado de coca de Villa El Carmen, cuya dirigencia era aliada del oficialismo, llegando a generarse hechos de violencia y la quema de esas instalaciones.

En su encierro, sufrió una embolia que le quitó funciones motoras y lo obligó a recibir asistencia para tareas diarias. Al salir de la cárcel, en el Hospital Arco Iris se confirmó que tiene parálisis en la mitad de su cuerpo y padece diabetes.