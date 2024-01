La madre de Kylian Mbappé reveló la dura negociación que tuvo con su hijo por un porcentaje de su contrato

Fayza Lamari no solamente es la mamá de la estrella del PSG sino también su representante. Cómo maneja sus negocios

En los últimos mercados de pases, Kylian Mbappé fue noticia y no solamente por ser uno de los mejores futbolistas del planeta sino porque las diferencias económicas a la hora de negociar con los directivos del París Saint Germain generaron interrogantes en su futuro. Mientras se mantiene la incertidumbre y sobrevuelan los rumores de un posible traslado a Madrid para jugar en el Real, la madre del astro francés contó algunos detalles de las tratativas que la tienen como su representante.

En el programa “Envoyé Spécial” que se emitirá el 18 de enero, Fayza Lamari, aseguró que fue ella la que presionó con fuerza a los jeques qataríes del PSG para extender su contrato más allá de 2022: “No hay culpa ni vergüenza. Si hubiésemos podido aceptar 10.000 millones, lo habríamos hecho porque es el sistema el que quiere eso”. Esta declaración fue levantada por el medio Le Parisien, que tuvo acceso exclusivo al adelanto de la entrevista.

Kiki prorrogó su contrato con los parisinos hasta mediados de 2024, con opción a extenderlo por una temporada extra, algo que todavía no fue ejecutado hasta ahora. Desde el 1° de enero de este año, el 10 del PSG y la selección francesa está en condiciones de negociar libremente con otros clubes su arribo de cara a la próxima temporada. En suelo galo, estimaron que su contrato oscila en los 72 millones de euros brutos anuales, al mismo tiempo de que se habló de un valor de su ficha de 180 millones de euros. Durante el último acuerdo, el futbolista de 25 años y su madre lograron que los dirigentes le abonaran unos 80 millones de euros correspondientes a distintas bonificaciones.

LA DURA NEGOCIACIÓN QUE TUVIERON ENTRE MADRE E HIJO

En un artículo publicado por RMC Sport, también se mencionaron detalles sobre las conversaciones que tuvieron entre Fayza Lamari y Mbappé para dividir las ganancias de sus negocios. “Le dije: ‘¡Por debajo del 30% no lo hago! Me retiro y hago como todos, ¡me voy de vacaciones a las Maldivas, pero no trabajo para ti!’”, fue otro corte del programa que se emitirá por la señal France 2 el próximo jueves.

Aunque en un principio Lamari había convencido a Kylian de que sus entradas de dinero debían dividirse en dos partes iguales para ser destinadas a la empresa IBKM (Inspired by Kylian Mbappé), creada en 2020 y encargada de ayudar a 98 jóvenes a cumplir su sueño profesional con el lema “aprender, comprender, compartir y transmitir”, finalmente su mamá terminó cediendo y selló un convenio de 70/30.

“Al principio le dije que haríamos 50/50, pero lo discutimos y bajamos a 30″, mencionó sobre aquella negociación con su hijo por el destino del dinero que, en buena parte, termina siendo invertido en la organización de cursos y salidas culturales o deportivas de los jóvenes que pertenecen al proceso. El programa que tendrá a Fayza como protagonista principal a la par de Kylian contará algunas cuestiones referidas a su vida cotidiana, sus negocios y compromisos sociales. Extralimitará su figura futbolística.

EL CONTRATO DE MBAPPÉ CON PSG

Mbappé todavía no ejecutó la opción de renovación por un año con PSG hasta 2025 y está en duda que continúe la próxima temporada (EFE/EPA/Christophe Petit Tesson)

Hace algunos días, el presidente de la entidad parisina Nasser Al Khelaifi habló públicamente sobre la continuidad de la estrella francesa: “Quiero que Kylian se quede. Es el mejor jugador del mundo y el mejor club para Kylian es París. Está en el centro de todo. No quiero hablar de dinero ni decir cuánto vale el acuerdo. Tenemos un pacto entre caballeros y no se trata de dinero. Es entre un jugador y el presidente del club, el director deportivo y el entrenador. Es más que un acuerdo firmado”.

Al Khelaifi se mostró confiado en que Kiki terminará aceptando la propuesta que le hicieron: “Todo lo que puedo decir es que no estoy estresado. Ni financieramente ni con Kylian. Confío en él al 200 por ciento. Es un buen chico. Me dio su palabra y es un hombre de palabra. Creo en él”.