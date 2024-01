Las explosivas frases de una ex figura del fútbol francés a Kylian Mbappé: «Espero que se vaya del PSG, de todo corazón»

El campeón del Mundial 1998 y de la Eurocopa 2000 apuntó contra la figura del delantero a seis meses de que se le termine el contrato en París.

El PSG no volvió a posicionarse entre los más poderosos de Europa hace varios meses (Foto: Reuters)





Fuente: infobae.com

Un nuevo escándalo está por aparecer en la vida de Kylian Mbappé y la causa ya fue responsable de constantes dolores de cabeza para los dirigentes del París Saint Germain: la renovación de contrato. A medida que se acerca la fecha límite pactada para el 30 de junio de 2024, las voces de referentes del fútbol francés no tardaron en llegar en dar su opinión sobre el tema y en este caso es el de Christophe Dugarry, una leyenda que fue campeón mundial en el certamen realizado en su país en 1998, atacó contra el delantero.

En declaraciones al programa radial de RMC Sport, el ex delantero se mostró molesto por la situación de Kiki y pidió una decisión clara por su parte. “Mientras no se demuestre lo contrario, el fútbol es un deporte de equipo. No se le contrató por las estadísticas, sino para ayudar a su club a ganar la Champions League. Ese no es el caso por el momento”, lanzó furioso frente al micrófono antes de soltar la sentencia que dio la vuelta al mundo. “Espero que se vaya, de todo corazón”, atacó el futbolista.

Ganador de la Eurocopa del 2000, Dugarry explicó las razones detrás de su polémico pedido. “Creo que se está estancando. En sus duelos me parece cada vez es más previsible, le falta fuerza y carácter en la lucha. Creo que desaparece demasiado a menudo de ciertos combates. En su actitud, con los brazos cada vez más levantados, es algo bastante negativo lo que transmite”, añadió al respecto. Máximo goleador de la Ligue 1 esta temporada con 18 goles en los 17 primeros partidos, para Christophe Kylian Mbappé no tiene el potencial suficientemente fuerte para guiar al PSG.

Christophe Dugarry grita su gol ante Sudáfrica en el Mundial 1998. Fue el primero de su selección en el torneo ganado de local (Getty Images)

“Quería todo el poder, ser el líder del equipo y ahora que lo es, tienes la sensación de que es un poco niño pequeño”, insistió el ex delantero de Les Bleus. “A veces se tiene la impresión de que la camiseta le queda grande. Cuando quiere que su equipo ataque, su entrenador le dice que tiene que defender. Cuando quiere jugar por la izquierda, le ponen de delantero centro. Siento que está un poco perdido, no hay simbiosis. Lo entiendo, por lo que pasó el verano pasado, cuando se quedó fuera. Las cosas no van bien en el PSG desde hace unos meses”, arremetió confiado en la postura.

Para cerrar pidió públicamente que la Tortuga comunique su decisión lo antes posible. “No sé si es necesario ir rápido, pero si sabe lo que va a hacer, más vale que lo diga lo antes posible, para que las cosas sean lo más fáciles de hablar”, complementó Duga. Y concluyó su editorial: “Sabe perfectamente que durante seis meses los medios de comunicación no hablarán de otra cosa. ¿Le gusta estar en el centro del debate en este tipo de situación? No lo sé. Tengo la impresión de que cada seis meses es ‘Se queda, se va’”.