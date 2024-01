Legisladores cuestionan a Evo por hablar de independencia judicial cuando en su gestión la corrompió

“El expresidente Evo Morales tiene que asesorarse de mejor manera, porque en el caso de la justicia también tenemos que hacer una autocrítica. ¿Qué ha pasado en 13 años?”, cuestionó.

Fuente: ANF

Los diputados Marcelo Pedrazas de Comunidad Ciudadana (CC) y Juan José Huanca (arcista) del Movimiento Al Socialismo (MAS), cuestionaron, por separado, al expresidente Evo Morales por hablar de la independencia judicial, cuando en sus gestiones él mismo corrompió a magistrados para ser candidato presidencial por la encima de los límites de la Constitución Política del Estado.

Pedraza subrayó que Evo no tiene moral para referirse al tema de la justicia porque, durante sus gestiones, contribuyó a la crisis judicial que ahora se agrava más con la prórroga de mandato de las altas autoridades del Órgano Judicial.

“El que ha negado la justicia es increíble que ahora hable de justicia. Evo Morales es el menos indicado para pronunciarse por lo que ha hecho el Órgano Judicial, él ha corrompido a la justicia. ¿Saben cómo lo ha hecho? Ha llegado al Gobierno, ha dicho a los tribunales hagan esto a mi favor y después les ha dejado que ellos hagan lo que quieran a su favor, por eso tenemos una justicia donde si no eres parte del Gobierno, no ganas un juicio; o si no les pagas plata, tampoco”, declaró Pedrazas a la ANF.

Durante las últimas semanas, el expresidente y líder del MAS cuestionó al Órgano Judicial y al TCP por autoprorrogarse en sus cargos por encima de lo que establece la Constitución Política del Estado (CPE). Recientemente, dijo por su cuenta de X (@evoespueblo) que todas las resoluciones del Tribunal Constitucional son nulas.

“Todas las resoluciones del Tribunal Constitucional Plurinacional y los magistrados son nulas e ilegales a partir de enero de este año. El que se hayan autoprorrogado viola flagrantemente la Constitución Política del Estado, por tanto, es necesario y fundamental, la inmediata convocatoria a elecciones judiciales”, publicó Morales.

El diputado de la facción “arcista” del MAS Juan José Huanca también criticó al expresidente por cuestionar las resoluciones de los altos magistrados del TCP y recordó que el exmandatario, al igual que la oposición y otros actores políticos, exige el cumplimiento de las sentencias cuando les conviene.

“O sea, esto también va para el hermano Evo Morales, cuando me conviene acato algo y cuando no me conviene, no. Esa es otra reflexión”, aseguró Huanca.

El parlamentario dijo que Morales se contradice, porque los altos magistrados prorrogados fueron electos por los dos tercios del MAS de la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP), en 2017, cuando el expresidente tenía el mando del país y podía manipular la justicia, ahora crítica las acciones de esos mismos magistrados.

“El expresidente Evo Morales tiene que asesorarse de mejor manera, porque en el caso de la justicia también tenemos que hacer una autocrítica. ¿Qué ha pasado en 13 años?”, cuestionó.

En julio del 2022, el expresidente de Bolivia Carlos Mesa compartió un video para exponer a Morales, a quien acusó de violar la CPE en al menos seis ocasiones por tener el “poder total”.

Mesa subrayó que la primera vez que Morales violó la Constitución y la democracia fue con el aval del TCP en 2014. En ese entonces logró presentarse como candidato por tercera vez, contrariamente a lo que establece la norma madre.

