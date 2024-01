Los programas de AA cambian vidas, pero la mayoría de los miembros son blancos, según un estudio

Healthday Spanish

MIÉRCOLES, 24 de enero de 2024 (HealthDay News) — Alcohólicos Anónimos es un medio clave por el cual millones de estadounidenses lidian con los problemas con la bebida.

Fuente: infobae.com

Sin embargo, los estadounidenses blancos son mucho más propensos a participar en el programa confiable de «12 pasos» que los bebedores negros o hispanos, encuentra un estudio reciente.

Los alcohólicos afroamericanos e hispanos tienen aproximadamente un 40% menos de probabilidades de haber asistido alguna vez a una reunión de AA, en comparación con los bebedores blancos, según el análisis de los datos de la Encuesta Nacional sobre el Alcohol.

Los investigadores también descubrieron disparidades relacionadas con la edad.

Entre los adultos menores de 30 años, menos de un 5 por ciento habían asistido alguna vez a AA, frente a alrededor de un 12 por ciento de los mayores de 30 años. Después de tomar en cuenta otros factores, los adultos más jóvenes seguían asistiendo a AA a un tercio de la tasa de los adultos mayores.

«Esto es preocupante, porque las disparidades sugieren que estos grupos (los afroamericanos, los latinos y los adultos emergentes) no están recibiendo una atención óptima», señaló la investigadora principal, Sarah Zemore, científica sénior del Grupo de Investigación sobre el Alcohol en Emeryville, California.

AA y otros grupos de apoyo similares se han convertido en un elemento básico para el tratamiento de los trastornos por uso de alcohol y sustancias, señalaron los investigadores en las notas de respaldo. Las investigaciones han demostrado que estos grupos pueden ayudar a las personas a lograr una recuperación duradera.

«Se sabe que los grupos de ayuda mutua pueden ser bastante efectivos para iniciar y mantener la recuperación», dijo Zemore.

Y en Estados Unidos, más estadounidenses recurren a grupos de tipo AA que a programas especializados de tratamiento por abuso de sustancias, anotó Zemore.

No está claro por qué existen las disparidades raciales y de edad en la participación de AA, dijo Zemore.

Las brechas en la asistencia a AA no pudieron explicarse por factores como la gravedad del alcoholismo de una persona o si había recibido tratamiento especializado. Después de tomar en cuenta esos factores, los investigadores encontraron que las personas de color y los adultos jóvenes tenían menos probabilidades de haber asistido a AA.

En el estudio, que aparece en la edición del 24 de enero de la revista Journal of Studies on Alcohol and Drugs , los investigadores analizaron las respuestas de casi 8,900 estadounidenses que participaron en la Encuesta Nacional sobre el Alcohol entre 2000 y 2022.

Quizá haya algo en AA que simplemente «no sea atractivo» para los adultos jóvenes y las personas de color, dijo Zemore.

Por ejemplo, estudios anteriores han encontrado que las personas de color que asisten a las reuniones de 12 pasos han reportado conflictos con la filosofía general del programa, o se han sentido examinadas o discriminadas, anotó.

Y los adultos jóvenes pueden sentirse desanimados por la naturaleza religiosa de las reuniones. Los participantes tienen que reconocer su impotencia ante el alcohol y entregar sus vidas a un «poder superior».

AA ha evolucionado a lo largo de los años, y ahora ofrece reuniones en diferentes idiomas y organiza grupos específicos para mujeres y personas de color.

Pero estos nuevos hallazgos encontraron que las disparidades en la asistencia no se han reducido desde el año 2000.

«Es probable que este problema no se resuelva solo con AA», planteó Zemore en un comunicado de prensa de la revista.

Más información

La Universidad de Stanford ofrece más información sobre Alcohólicos Anónimos.

FUENTE: Journal of Studies on Alcohol and Drugs, comunicado de prensa, 24 de enero de 2024