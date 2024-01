Los riesgos que hay en Telegram y cómo puedes evitarlos

Plataformas como Telegram se han convertido en herramientas indispensables para muchos profesionales. Sin embargo, con el auge de su popularidad, surgen riesgos significativos relacionados con bots maliciosos. En este artículo os comentaré cómo estos bots pueden comprometer tu seguridad y medidas efectivas para protegerte.

Los bots en Telegram ofrecen una variedad de funcionalidades, desde automatización hasta entretenimiento. Sin embargo, es vital estar alerta, ya que algunos de estos bots son diseñados con intenciones maliciosas. Estos bots maliciosos pueden robar datos privados como fotos y números de teléfono sin que el usuario se dé cuenta. Un ejemplo ilustrativo es el bot AnarchyGrabber, que inicialmente apuntaba a usuarios de Discord y luego se trasladó a Telegram. Este tipo de bots pueden camuflarse como herramientas útiles, infiltrarse en chats grupales y robar información valiosa, incluyendo tokens de autenticación y datos personales.

Detectar un bot malicioso no es tarea fácil, pero hay señales que nos pueden alertar. Un bot legítimo tiene un propósito claro y se adhiere a él, mientras que uno peligroso puede comportarse de manera inusual o pedir información irrelevante. Por ejemplo, un bot de clima no debería requerir tus datos de contacto. Por otro lado, un nivel de interacción sospechoso, como mensajes no solicitados o errores en el lenguaje, puede indicar una amenaza. Ante la sospecha, es recomendable investigar en línea opiniones y experiencias de otros usuarios con el bot en cuestión.

La seguridad en plataformas de mensajería como Telegram es fundamental. Aquí hay algunas medidas que puedes tomar:

Autenticación de Dos Factores (2FA) : Esta funcionalidad añade una capa extra de seguridad, dificultando el acceso no autorizado a tu cuenta.

: Esta funcionalidad añade una capa extra de seguridad, dificultando el acceso no autorizado a tu cuenta. Controles de Privacidad Estrictos : Configurar tu cuenta para limitar quién puede ver tu foto de perfil o añadirte a grupos es crucial. También puedes poner contraseñas en chats.

: Configurar tu cuenta para limitar quién puede ver tu foto de perfil o añadirte a grupos es crucial. También puedes poner contraseñas en chats. Auditoría Regular de Configuraciones: Mantener un control regular sobre tus interacciones y permisos en Telegram te ayudará a identificar y actuar ante cualquier actividad sospechosa.

Otros riesgos posibles

En Telegram, al igual que en otras plataformas de mensajería y redes sociales, existen varios riesgos de seguridad y privacidad, no relacionado con los bots. Aquí te detallo una lista de otros riesgos potenciales que los usuarios podrían encontrar:

Suplantación de identidad (Phishing) : Los estafadores pueden crear cuentas falsas o bots que imitan ser servicios legítimos o conocidos contactos para engañar a los usuarios y obtener información sensible.

: Los estafadores pueden crear cuentas falsas o bots que imitan ser servicios legítimos o conocidos contactos para engañar a los usuarios y obtener información sensible. Enlaces maliciosos : Algunos mensajes pueden contener enlaces que dirigen a los usuarios a sitios web fraudulentos o que descargan malware en sus dispositivos.

: Algunos mensajes pueden contener enlaces que dirigen a los usuarios a sitios web fraudulentos o que descargan malware en sus dispositivos. Grupos y canales peligrosos : Algunos grupos o canales pueden ser fuentes de contenido malicioso, engañoso o ilegal, así como plataformas para actividades fraudulentas.

: Algunos grupos o canales pueden ser fuentes de contenido malicioso, engañoso o ilegal, así como plataformas para actividades fraudulentas. Exposición de datos personales : La configuración inadecuada de la privacidad puede exponer datos personales, como el número de teléfono, a desconocidos o a terceros.

: La configuración inadecuada de la privacidad puede exponer datos personales, como el número de teléfono, a desconocidos o a terceros. Ataques de Software espía (Spyware) y malware : A través de mensajes o archivos compartidos, tu dispositivo puede ser infectado con software espía o malware que comprometa tu seguridad.

: A través de mensajes o archivos compartidos, tu dispositivo puede ser infectado con software espía o malware que comprometa tu seguridad. Ingeniería social : Técnicas de manipulación para que los usuarios revelen información confidencial, a menudo mediante la construcción de una falsa sensación de confianza.

: Técnicas de manipulación para que los usuarios revelen información confidencial, a menudo mediante la construcción de una falsa sensación de confianza. Vulnerabilidades de software : Como en cualquier aplicación, existen riesgos de que se descubran y exploten vulnerabilidades en el software de Telegram.

: Como en cualquier aplicación, existen riesgos de que se descubran y exploten vulnerabilidades en el software de Telegram. Intercepción de mensajes en dispositivos comprometidos : Aunque Telegram ofrece seguridad en la transmisión de mensajes, si un dispositivo está comprometido, los mensajes pueden ser leídos por terceros.

: Aunque Telegram ofrece seguridad en la transmisión de mensajes, si un dispositivo está comprometido, los mensajes pueden ser leídos por terceros. Estafas y fraudes financieros : A través de promesas de inversiones falsas, loterías o premios, los estafadores intentan engañar a los usuarios para que envíen dinero o revelen detalles financieros.

: A través de promesas de inversiones falsas, loterías o premios, los estafadores intentan engañar a los usuarios para que envíen dinero o revelen detalles financieros. Sextorsión y acoso: Los usuarios pueden ser objeto de acoso, chantaje o sextorsión por parte de otros usuarios o a través de bots.

Como usuarios de Telegram, es esencial estar conscientes de los riesgos que implican los bots maliciosos y tomar medidas proactivas para proteger nuestra información personal, pero también tenemos que estar atentos a cualquier otra amenaza que puede existir en el día a día, con chats de desconocidos o de personas que han ido ganando nuestra confianza con el objetivo final de timarnos.