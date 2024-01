Marcelo Montenegro: “Con los bloqueos, se busca afectar la gestión económica de Luis Arce”

Se cumplieron ayer ocho días de bloqueos que llevan adelante grupos que responden al líder cocalero y jefe del Movimiento Al Socialismo (MAS), Evo Morales, quien busca habilitarse como candidato para las elecciones de 2025. Las interrupciones al libre tránsito, que el Gobierno no ha podido frenar, comienzan a generar desabastecimiento de alimentos y combustibles en el país.

Algunos analistas políticos y legisladores de oposición han señalado que los bloqueos podrían ser utilizados por el Ejecutivo como excusa para justificar las dificultades de abastecimiento, que tendrían su origen, en realidad, en las dificultades económicas y de flujo de dólares.

El último reporte conocido de las Reservas Internacionales Netas (RIN) establece que, para fines de 2023, al país sólo le quedaban 166 millones de dólares en divisas, lo cual no cubre un mes de importaciones.

Sin embargo, el ministro de Economía, Marcelo Montenegro, aseguró que lo que ocurre no es una cortina de humo ni una excusa, sino el efecto de quien una vez más antepone sus intereses personales a los del país, y que busca, además, afectar la gestión económica de quien fuera su exministro.

– ¿Cuál es el daño a la economía por estos bloqueos?

– Lo que está ocurriendo con estos bloqueos es una pérdida de más de 500 millones de dólares. No sólo se está paralizando la actividad económica, sino que muchos de estos productos son perecederos y se echan a perder.

Los exportadores que tienen que vender sus productos a distintos lugares pierden su credibilidad en el compromiso serio de entrega y eso luego se paga con la no renovación de sus contratos.

Hay tres personas que ya han fallecido.

Esto no puede continuar solamente por el capricho de alguien que se ha sentido perjudicado por un fallo del Tribunal Constitucional que lo inhabilita como candidato a las próximas elecciones; ése no es un problema que le interese a todo un país. Nosotros exhortamos a que el problema se trate en la Asamblea y no bloqueando la carretera.

– ¿En qué tiempo se podrá recuperar la economía?

– Hay que evaluar. Cada sector tiene su dinámica específica. El capital de trabajo ya no lo tienen los sectores afectados. De alguna manera rápida deben reorganizarse, volver a conseguir ese capital de trabajo o quitarlo de las ganancias anteriores y volverse a recuperar.

– ¿Desde el Ministerio de Economía se puede hacer algo al respecto para contrarrestar el impacto de los bloqueos?

– Vamos a evaluar sector por sector y de seguro que en función a esta evaluación tomaremos decisiones.

Pero lo importante es que estas personas también no estén afectadas en el camino.

Por eso, el presidente Arce instruyó llevar víveres, vituallas, medicamentos y una serie de implementos como agua para las personas que están varadas sólo por el capricho de alguien.

– Algunas voces han señalado que el bloqueo es utilizado como excusa para camuflar una mala gestión o problemas que ya venían de años pasados. ¿Qué respondería usted?

– La instrucción de bloquear ha sido clara desde el Chapare. Entendemos que es en respuesta a la decisión del Tribunal Constitucional de no permitir la postulación para 2025 de Evo Morales.

En ningún caso nosotros aceptamos que la gestión del presidente Luis Arce tenga esa connotación que se está señalando. Bolivia, en 2023, tuvo una de las tasas de inflación más bajas de la región. Terminamos como la economía con el tercer mejor crecimiento de Sudamérica. Consideramos que las políticas que llevó Luis Arce de crecimiento con estabilidad demuestran todo lo contrario.

No hay ninguna cortina de humo, ninguna excusa. En todo caso, consideramos que se quiere afectar la gestión económica del presidente Luis Arce con los bloqueos, porque lo interesante sería que vengan aquí a bloquear en la Asamblea, si realmente es reivindicatorio de lo que ellos buscan, porque ahí es el lugar donde se debe solucionar el problema; no en las carreteras.

– ¿Más allá de la afectación al sector privado, hay una afectación a las arcas del Estado?

– De seguro hay una afectación, porque con el hecho de que no hay actividad económica no hay la posibilidad de transacciones y obviamente eso limita el Impuesto a las Transacciones (IT), el Impuesto al Valor Agregado (IVA), eso repercute en el Impuesto sobre las Utilidades de las Empresas (IUE). Tiene su afectación en la recaudación tributaria.

– En conclusión, ¿cuál sería la finalidad de este bloqueo?

– El pueblo boliviano sabe que la finalidad de bloquear las carreteras es por un tema muy personal de una sentencia constitucional que inhabilita una candidatura presidencial a 2025. Si hubiera salido el fallo en otro sentido, probablemente no habría el bloqueo. El fallo salió a fines de 2023, entonces queda claro que la revancha es buscar un TCP que anule ese fallo. Ésa es la finalidad y el pueblo se dará cuenta.