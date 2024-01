La suplencia en la Gobernación de Santa Cruz generó este miércoles un cruce entre el vicegobernador Mario Aguilera y el presidente de la Asamblea Legislativa Departamental (ALD), Zvonko Matkovic.

“A esto llegamos? A que amenacés con cárcel si no te sentás en la silla de Luis Fernando? Qué poder ché!” (sic), escribió Matkovic en su cuenta de redes sociales.

En respuesta, el Vicegobernador escribió en el post de Matkovic. “Presidente, yo no tengo el poder para condicionar nuestra libertad, no es una amenaza, yo no soy así. ¿Yo no cumplo? Voy preso ¿Usted no cumple? Va preso ¿A quién le conviene tenernos presos? Con el Gobernador secuestrado, el último eslabón para preservar la Gobernación, nuestro Estatuto y la Autonomía es la figura del Vicegobernador y el Presidente de la ALD. Sírvase leer la carta y la sentencia” (sic).

Este cruce se dio tras conocerse la sentencia constitucional 1021/2023 del Tribunal Constitucional, del 29 de diciembre de 2023, en la que dispone que Aguilera asuma inmediatamente la suplencia temporal como Gobernador, ya que Luis Fernando Camacho está encarcelado en Chonchocoro, en La Paz, en el marco del caso Golpe de Estado I.

Aguilera envió una carta a la ALD, en la que pide que esta instancia dé cumplimiento a la resolución constitucional. Demandó a Matkovic que así se tomen las previsiones necesarias “con el fin de evitar una posible responsabilidad penal”.

Una delegación de asambleístas del Creemos viajó a Sucre para presentar ante el TCP un memorial de complementación y enmienda sobre el fallo, mpero, otra delegación de asambleístas del Movimiento Al Socialismo (MAS) viajó a la capital para exigir a la instancia judicial que haga cumplir el dictamen.