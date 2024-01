México: “Me tomaba de la nuca y me decía mi amor”: delitos sexuales en el Ejército van al alza, revelan filtraciones

Datos de la Sedena muestran un incremento de denuncias sexuales en el Ejército, 2023 ya es el año con más casos del que se tenga registro; documentos filtrados por Guacamaya Leaks exponen los crímenes

A veces le tomaba la nuca, en otras ocasiones la agarraba del brazo, siempre de forma cariñosa, mientras se refería a ella con palabras como “mi amor”, un acoso diario que duró cuando menos dos meses.

Este es uno de los casos incluidos entre los millones de documentos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) filtrados por el grupo de hacktivistas autodenominados Guacamaya Leaks y que fueron revisados por Infobae México.

La denuncia está registrada en el documento “Resumen de Información Diaria” número 0700 del 31 de diciembre del 2018.

La soldado acusó a un superior del hostigamiento sexual: un sargento de nombre Ignacio. Ambos estaban adscritos al Hospital Militar de Zona del Campo Militar Número 1-A, ubicado en la Ciudad de México.

Los documentos precisan que los hechos ocurrieron entre los meses de agosto y septiembre del 2018, durante el taller de mantenimiento en el que ambos uniformados coincidían dentro de las mismas instalaciones del hospital militar.

La soldado explica que, además, el sargento le hacía constantes invitaciones para salir a cenar. Cuando las rechazaba, el mando se molestaba con ella y la dejaba de hablar.

Tras la denuncia, el agresor fue separado del área laboral y se le ordenó evitar el contacto con la víctima. Por su parte, la soldado recibió atención psicológica y asesoramiento para interponer su queja, a la vez que fue advertida sobre las repercusiones legales por manifestar hechos falsos.

Me dice que lo invite a mi casa cuando mi esposo no esté para tener sexo

Apenas unos meses después del caso de la soldado, un correo llegó a la cuenta de atención ciudadana del Ejército. Una mujer, en esta ocasión una civil, acusó a otro sargento de acoso sexual.

La víctima acusa al sargento identificado como Martín de Jesús de haberle hecho “insinuaciones incómodas”, que la ha seguido por instalaciones militares y hasta que ha trabajado “alcoholizado”.

El mando, según señala la víctima, lleva a cabo sus labores en la tienda del Campo Militar de San Miguel de los Jagüeyes, en el Estado de México.

“En varias ocasiones, al acudir a la tienda, me ha hecho comentarios en los que me acosa, me hace invitaciones e insinuaciones incómodas, he podido apreciar que se encuentra alcoholizado cuando está trabajando y es cuando me ha seguido por toda la tienda”, se lee en el correo.

De acuerdo con la víctima, el sargento sabe que ella está casada y que vive en la unidad militar de la zona, lo que no ha sido impedimento para el mando para continuar con su acoso.

“Me ha hecho comentarios de que lo invite a mi casa aprovechando la ausencia de mi esposo para tener relaciones sexuales, le he pedido en diversas ocasiones que deje de molestarme y solo se burla de lo que le digo”, sigue el correo incluido entre los documentos filtrados por Guacamaya Leaks.

La víctima sostiene que el sargento la ha acosado frente a otros compañeros, sin embargo, estos no hacen más que burlarse de ella, además, que no es la única mujer que sufre de acoso por parte del uniformado.

El destinatario del correo, según lo escribe la víctima, es el mismo general secretario Luis Crescencio Sandoval, titular de la Sedena. En los archivos de Guacamaya Leaks revisados por Infobae México no se encuentra respuesta alguna por parte del Ejército ante este caso.

2023, el año con más delitos sexuales

Estos casos encontrados entre los millones de documentos filtrados por Guacamaya Leaks evidencian la realidad expuesta por los mismos datos oficiales de la Sedena: en los últimos años han aumentado las denuncias sexuales dentro del Ejército.

De acuerdo con la respuesta a una solicitud de información realizada por Infobae México, entre 2011 y 2023 –el único lapso del que se tiene registro– se han presentado 433 denuncias por delitos de índole sexual dentro de las filas de la Sedena.

El 50% de los casos han sucedido en los últimos –casi– cinco años: 217 denuncias de enero de 2019 a noviembre de 2023. Es decir, a lo largo del sexenio de Andrés Manuel López Obrador.

Sin mencionar que, aún sin finalizar, 2023 ya es el año con más denuncias sexuales del que se tenga registro dentro del Ejército, con 53 casos.

Así, los últimos dos años del gobierno de Felipe Calderón –de 2011 a 2012– se registraron 19 denuncias; luego, a lo largo del sexenio de Enrique Peña Nieto, ascendieron a 197 casos.

Con AMLO, más de tres denuncias sexuales al mes

Durante el actual gobierno de López Obrador y bajo el mando de Luis Crescencio Sandoval, la Sedena ha recibido más de tres denuncias sexuales al mes, en promedio. Siendo este año –2023– el promedio más alto con casi cinco casos mensuales.

Por su parte, durante el sexenio de Peña Nieto y con el polémico Salvador Cienfuegos como jefe del Ejército, el promedio era de más de dos casos al mes. Siendo su último año de gobierno –2018– el que registró más incidencia, superando las tres denuncias sexuales mensuales en promedio.

Finalmente, en el gobierno de Calderón y con Guillermo Galván como titular de la Sedena, el promedio estuvo por debajo del caso por mes. Siendo 2012, también su último año, el que tuvo el mayor promedio: un caso mensual.