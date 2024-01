Michael Bolton se sometió a una operación de tumor cerebral y suspendió su gira musical

En un mensaje de Facebook, el cantante de 70 años reveló a sus fans que la extirpación surgió antes de fiestas, por lo que se centrará en tomarse un descanso

A sus 70 años, el cantante estadounidense Michael Bolton dedicó un conmovedor mensaje a sus fanáticos en el que anunció su retiro temporal de su reciente gira musical. ¿La razón? Acaba de superar una sorpresiva y arriesgada cirugía de extirpación de un tumor cerebral, diagnosticado poco antes de las celebraciones navideñas y de Año Nuevo.

Esta semana, el querido intérprete de When a Man Loves a Woman compartió en sus redes detalles íntimos acerca del delicado momento de salud que atraviesa y, muy a su pesar, su decisión de retirarse temporalmente de su carrera musical. Inició su mensaje deseando a sus seguidores un “saludable año nuevo” y confesando que “el 2023 terminó presentándome algunos desafíos inesperados”.

“Justo antes de las fiestas, se descubrió que tenía un tumor cerebral, que requería cirugía inmediata. Gracias a mi increíble equipo médico, la operación fue un éxito”, expresó el cantautor. “Ahora me estoy recuperando en casa y rodeado del tremendo amor y apoyo de mi familia”.

Bolton acaba de superar una sorpresiva y arriesgada cirugía de extirpación de un tumor cerebral, diagnosticado poco antes de las celebraciones navideñas y de Año Nuevo (REUTERS/Aude Guerrucci)

En consecuencia, el ganador del Grammy anunció que, durante los próximos meses, dedicará su “tiempo y energía” en guardar reposo. Continuó su mensaje recordándole a sus fanáticos su compromiso hacia ellos, a pesar de la necesidad de un “descanso temporal” de los escenarios para garantizar una óptima recuperación posterior a la extirpación del tumor.

Consciente del impacto de esta decisión, Bolton se lamentó por posponer los compromisos con sus seguidores, pero expresó su intención de acortar su pausa temporal para poder hacer un regreso triunfal.

“Siempre es lo más duro para mí decepcionar a mis fans o posponer un concierto, pero no tengan ninguna duda de que estoy trabajando duro para acelerar mi recuperación y volver a actuar pronto”, escribió con optimismo, agradeciendo a su público por “su amor y apoyo que generosamente me han demostrado a lo largo de los años”.

El ganador del Grammy anunció que, durante los próximos meses, dedicará su “tiempo y energía” en guardar un reposo temporal para recuperarse (REUTERS/Phil McCarten)

“Sepan que guardo sus mensajes positivos en mi corazón, y les daré más actualizaciones tan pronto como pueda”, finalizó, firmando su nota: “Mucho amor siempre, MB”. Instantáneamente, el cantante de baladas románticas, que también compartió el mensaje en Instagram, recibió múltiples muestras de apoyo en la sección de comentarios, con fans deseándole una pronta recuperación.

A sus fieles seguidores se les sumó el cantante Richard Marx, quien no dudó en enviarle sus buenos deseos: “Te mando mucho amor y sanación, mi querido hermano. Tú puedes”, escribió.

La preocupación de los fanáticos de Michael Bolton se había intensificado durante los últimos tiempos, especialmente tras la apariencia del cantante de Said I Loved You…But I Lied en el Desfile de Navidad de los Parques Disney, en donde interpretó una versión del villancico Joy To The World frente al castillo de Cenicienta. Durante el evento, su condición física generó comentarios y especulaciones sobre su salud.

El cantante estadounidense ha cancelado las fechas que tenía previstas en su más reciente gira musical (EFE/Juan Carlos Dominguez)

“¿Qué le pasaba a Michael Bolton en el desfile de Navidad? Parecía adolorido”, tuiteó un fan preocupado, mientras que otro dijo que parecía que Bolton “ni siquiera podía moverse”.

El artista de soft-rock ya había cancelado uno de sus conciertos a principios de diciembre debido a una enfermedad no especificada, lo que añadió más inquietud entre sus seguidores. Su gira estaba prevista para comenzar en Florida el próximo 1 de febrero, con fechas programadas en todo el mundo durante el año, siendo su último concierto el 22 de diciembre en Connecticut.

A pesar de sus décadas de éxito en la industria musical, Bolton ha recalcado públicamente que su mayor alegría y orgullo provienen de su vida familiar, como padre de tres hijas, Isa, Holly y Taryn, y abuelo de seis nietos. El intérprete, quien se divorció de su ex esposa y madre de sus hijos, Maureen, ha destacado la importancia del amor y la familia en su vida.

“Estoy lleno de más amor y orgullo por mis hijas mientras forman sus propias familias”, dijo. “La gente a la que quiero me da mucha felicidad… Las cosas importantes nunca cambian. El amor es lo más importante, el centro del universo. No hay nada más grande”.