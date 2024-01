Ministro de Hidrocarburos será convocado para brindar una Petición de Informe Oral por desabastecimiento combustible

El Gobierno central suele atribuir el problema a una mera especulación de los medios de comunicación y las redes sociales, porque supuestamente el aprovisionamiento a las estaciones de gasolina es normal.

El ministro de Hidrocarburos, Franklin Molina, será convocado a brindar una Petición de Informe Oral (PIO) en la Comisión de Economía Plural, Producción e Industria de la Cámara de Diputados para que responda, con documentación fidedigna, sobre los problemas de abastecimiento de carburantes en el país, además de otros aspectos relacionados con el tema, informó el diputado de Comunidad Ciudadana (CC) Alejandro Reyes.

El parlamentario indicó que, junto a él, los peticionantes son los diputados de oposición Enrique Urquidi y Adrián Vega, ya que enviaron varias peticiones de informe escrito y las respuestas no cumplieron las expectativas. En ese sentido, se prevé que el informe oral para al ministro se agende en esta semana.

“Nosotros hemos sido bien claros, nuestra petición de informe oral al ministro de Hidrocarburos ya ha ingresado, somos interpelantes (…). Tiene que responder con datos fidedignos, con documentación fidedigna, sobre las certificaciones, la política hidrocarburífera, la perforación de los pozos, proveedores, aprovisionamiento de combustible y, por supuesto, la mezcla de la gasolina con alcohol”, informó Reyes a la ANF.

Las filas de vehículos en diferentes estaciones de combustible del país son cada vez más frecuentes desde hace varios meses. Este medio reportó nuevamente filas de movilidades en la ciudad de El Alto y en otras estaciones de la ciudad de La Paz durante el fin de semana. Otros medios de comunicación reportaron los mismos problemas en otras regiones del país.

El Gobierno central suele atribuir el problema a una mera especulación de los medios de comunicación y las redes sociales, porque supuestamente el aprovisionamiento a las estaciones de gasolina es normal.

La facción “arcista” del Movimiento Al Socialismo (MAS) sostienen que los bloqueos de carreteras generadas por la facción “evista” son la causa del desabastecimiento, pero la escasez también se vive en la parte de occidente, por donde se supone que ingresa la importación de carburantes por Perú y Chile.

“Nuestro gobierno ejecuta un plan logístico para garantizar el abastecimiento normal de combustibles ante los bloqueos que se suscitan en distintos puntos del país, particularmente en Cochabamba”, explicó el ministro Molina la semana pasada.

De acuerdo al senador “evista” Leonardo Loza, la falta de combustible en el país podría ser un “caos”, pero por ahora el Gobierno se dedica a culpar a los bloqueadores de caminos.

“Es lindo decir que es por culpa del bloqueo no hay combustible, (decir que) no nos están dejando pasar, creo que escuché decir que 100 cisternas están paradas. Es lindo decir eso, culpar al bloqueo; sin embargo, si no hubiera existido el bloqueo, ahorita sería un caos”, aseguró Loza.

Entre tanto, Reyes advirtió que, si el ministro Molina no responde satisfactoriamente a la petición de informe oral y no fundamenta con documentación la falta de combustible y sobre la calidad de la gasolina, el próximo paso a seguir es la interpelación ante la Asamblea Legislativa Plurinacional.

Sin embargo, Molina está entre los ocho ministros que no pueden ser interpelados, debido a que se adhirió a la acción de amparo constitucional que frenó las interpelaciones desde agosto del 2023.

La teoría que sostienen la oposición y los “evistas” es que el desabastecimiento de combustible se debe a la falta de dólares; es decir, el Gobierno no puede pagar a los proveedores y por eso no llega el carburante al país en las cantidades regulares.

