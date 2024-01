Niño atropellado estuvo 10 horas esperando atención en la puerta del Hospital de Niños

La familia del menor estaba afligida porque en principio les indicaron que no podían atenderlo porque no tenía información del Seguro Obligatorio contra Accidentes de Tránsito (SOAT), posteriormente, señalaron que no estaba el especialista en traumatología.

“Dicen que no hay espacio, pero una amiga dijo que sí había espacio, lo que pasa es que no quieren atender, no quieren trabajar”, reclamaba entre sollozos la familiar del niño.

Cerca de las 20:50 se estaba alistando el traslado del niño hasta el Hospital de Los Pocitos. Antes de que parta la ambulancia un médico realizó una valoración preliminar sobre el estado en el que se encontraba por las lesiones del accidente.