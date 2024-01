“No hay vuelos solidarios”, reclaman los viajeros que colapsan los aeropuertos para esquivar los bloqueos

“No hay vuelos solidarios”, reclamó un hombre que retornaba de los puntos de información. Inclusive llegaron a reclamar que el personal de la estatal Boliviana de Aviación (BOA) desconoce los horarios de esos vuelos ofertados por el Gobierno.

Algunos pasajeros inclusive señalaron que los funcionarios explicaron que recién el sábado se harán las reservas para acceder al beneficio.

“Necesitamos viajar urgente por estos paros, desde ayer estamos aquí esperando ese vuelo solidario. Estamos buscando vuelos desde la mañana y no encontramos. Dicen que no hay, puede ser que se habiliten el sábado, en la mañana había de 800 bolivianos, de 600 y no llegamos a encontrar vuelo”, reclamó uno de los viajeros.

El Gobierno había anunciado el beneficio precisamente para facilitar el traslado de pasajeros a La Paz, Cochabamba y Santa Cruz frente a los bloqueos organizados por sectores “evistas” que exigen la realización de elecciones judiciales.

Una familia de siete integrantes que llegó a Bolivia desde el Brasil por las fiestas de fin de año no encuentra la forma de retornar la vecino país. Buscan un pasaje “solidario” en el Aeropuerto de El Alto mientras crece su preocupación porque comienzan a agotar su dinero.

“Tenemos trabajo y por lo menos queremos ir hasta Santa Cruz. De ahí nos vamos en flota (bus) o como sea”, señaló Karen Mamani.