Noboa presentó un nuevo bloque de preguntas para un plebiscito sobre seguridad y empleo en Ecuador

Fuente: infobae.com

El Gobierno de Ecuador presentó este miércoles a la Corte Constitucional, de manera oficial, un nuevo bloque de nueve preguntas para que sean incluidas en un proyecto de plebiscito que impulsa el presidente Daniel Noboa para reforzar la seguridad, reformar la justicia y generar empleo.

La Secretaría General de Comunicación de la Presidencia (Segcom) informó en un comunicado que el jefe del Estado “remitió a la Corte Constitucional (CC) el segundo pliego de preguntas que se suman a las 11 ya enviadas para la consulta popular”.

La entrega de este bloque de preguntas ya fue anunciado el pasado lunes por el Ministerio del Interior, cuando comunicó que la CC ya había recibido el paquete de inquietudes.

La Presidencia informó que la entrega del nuevo banco de preguntas a la Corte busca ampliar “el campo de acción del Ejecutivo en los ejes de seguridad, producción y economía y, al mismo tiempo, recoge las peticiones y demandas de la ciudadanía y colectivos de la sociedad civil”.

“Ante la situación actual que vive el país, es fundamental la consolidación de una estructura normativa que apunte a robustecer la seguridad nacional y ciudadana”, añadió la Presidencia.

A meeting with the diplomatic corps, led by Ecuador’s President Daniel Noboa and Chancellor Gabriela Sommerfeld, is held following a wave of violence around the nation, in Quito, Ecuador, January 10, 2024. Cancilleria Ecuador via Facebook/Handout via REUTERS THIS IMAGE HAS BEEN SUPPLIED BY A THIRD PARTY. NO RESALES. NO ARCHIVES. MANDATORY CREDIT