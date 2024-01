“Nos han arrojado piedras desde el cerro”: Personas que buscan cruzar los bloqueos sufren amedrentamiento de ‘evistas’

Fuente: Unitel

“Estábamos pasando y nos han arrojado piedras desde el cerro, ¡habían wawas! No les ha importado a la gente de ahí”, exacerbó una mujer de la tercera edad que cruzó tres bloqueos en la carretera a Cochabamba.

Desde el lunes por madrugada grupos de la línea del expresidente Evo Morales bloquean las carreteras entre Santa Cruz, Cochabamba y La Paz.

Los movilizados rechazan la autoprórroga de mandato de los magistrados del Órgano Judicial y exigen su renuncia.

En los diferentes puntos de bloqueo para obstaculizar las vías, hombres y mujeres ‘evistas’ se suben a lo más alto de los cerros y lanzan piedras, material de arrastre y también derivan llantas troncos hacia el lugar, denuncian pasajeros.

“He pasado por tres bloqueos”, contó una mujer que fue amedrentada al intentar pasar por los puntos de bloqueo.

Sorprendida y molesta narró que por el punto de bloqueo “más grande arrojaban las piedras enormes que se desmenuzaban y que podrían rompernos la cabeza”, señaló.

Lamentó que por el sector, al ser un “peligro” para las personas que intentan cruzar los bloqueos, no exista presencia policial.

“Ahí no había ni un efectivo policial, o sea, nos mataban, nos mataban no más los campesinos. No puede ser, siendo una ruta que es peligrosa para pasar, debería estar custodiada por la Policía”, exhortó.

Desde el ala “evista” advirtieron que los bloqueos serán indefinidos y se masificaran con el pasar de los días.