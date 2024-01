«Ojalá no estén llorando»: Loza advierte que el bloqueo “evista” será contundente desde el lunes

Foto: ANF

La Paz. – El senador de la facción radical del Movimiento Al Socialismo (MAS) Leonardo Loza aseguró que el bloqueo de caminos desde el próximo lunes será contundente por la renuncia de magistrados; advirtió que espera no ver quejas de los que dicen que la medida de presión fracasará porque Evo Morales perdió apoyo de las bases.

“Recalco, aquellos que hoy en día nos dicen que ya no tenemos convocatoria, que ya no hay aceptación, ya no hay bases, sólo (tienen apoyo en el) Trópico, ojalá no estén llorando cuando el pueblo se levante y bloquee y no estén culpando a Evo Morales de esas movilizaciones. Nosotros vamos a confiar en la buena fe y en la buena decisión de nuestras confederaciones”, declaró Loza esta jornada.

El Pacto de Unidad “evista” suspendió hasta el próximo lunes el bloqueo indefinido de caminos que exige la renuncia de los magistrados prorrogados del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) y del Órgano Judicial.

Los seguidores de Evo Morales se encuentran en permanente movilización exigiendo que los magistrados autoprorrogados se vayan a sus casas. La molestia de los militantes masistas fue mayor porque el TCP emitió la Sentencia Constitucional 1010/2023 que presuntamente inhabilitó a Morales para ser candidato en las elecciones del 2025.

Loza explicó que el bloqueo de caminos a nivel nacional no tiene tintes políticos ni electorales, dijo que la única finalidad es hacer respetar el cumplimiento de la Constitución Política del Estado, que establece seis años de mandato para los magistrados electos por el voto popular.

“Si hay que movilizarnos, hay que movilizarnos contundentemente para hacer valer nuestros derechos. Principalmente, para defender nuestra Constitución Política del Estado que en este momento está siendo pisoteada por algunos magistrados”, sostuvo el senador.

Desde la facción “arcista” auguraron que el bloqueo de caminos anunciado por los seguidores de Morales fracasará porque el expresidente perdió poder de convocatoria; además, el fondo de las medidas de presión es político.

El senador del MAS Félix Ajpi subrayó que los políticos, como Leonardo Loza, no tienen por qué señalar que un bloqueo será contundente, debido a que esa facultad sólo la tienen las organizaciones sociales reales; dijo que los políticos lo único que tienen que hacer es dar soluciones a las problemáticas sociales del presente.

“El político tiene que ofrecer soluciones al pueblo boliviano (…). Yo no digo que va a fracasar o va a tener éxito, simplemente, si se suscita el bloqueo contundente, vamos a tumbar al pueblo boliviano”, declaró Ajpi.

Después que los magistrados del TCP fallaron a su favor, varios sectores de la sociedad civil y de las organizaciones sociales afines a Morales se movilizaron en la ciudad de Sucre exigiendo el respeto a la Constitución Política del Estado y que los magistrados cesen funciones porque cumplieron su mandato.

