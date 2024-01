Opositores y evistas advierten crisis en el Legislativo y responsabilizan a David Choquehuanca

Presidente nato de la Asamblea Legislativa, David Choquehuanca. Foto: Los Tiempos.

La Paz. – Los legisladores de la oposición y del bloque ‘evista’ del Movimiento Al Socialismo (MAS) advirtieron de la existencia de una crisis en la Asamblea Legislativa y el congelamiento de las sesiones ordinarias, responsabilizaron al vicepresidente David Choquehuanca por boicotear el trabajo de esa instancia.

“Más que una crisis, hay un congelamiento en la Asamblea Legislativa, el señor David Choquehuanca se ha dedicado a obstaculizar y boicotear el desenvolvimiento regular del legislativo. Hasta el momento se ha visto un incumplimiento con el reglamento para convocar a sesión ordinaria por lo menos una vez por semana, no se están tratando los proyectos de ley que garanticen las elecciones judiciales”, afirmó a la ANF el diputado del ala ‘evista’ Ramiro Venegas.

Luego de emisión de una nota aprobando el receso parlamentario, pese a que fue rechazada en sesión, el presidente nato de la Asamblea Legislativa, David Choquehuanca no apareció ni convocó a ninguna reunión para dar solución a las elecciones judiciales. Su reciente aparición fue el lunes durante los actos de celebración por los 15 años del Estado Plurinacional.

En ese sentido, su colega de Comunidad Ciudadana (CC) Samantha Nogales, cuestionó la ausencia de Choquehuanca, ya que no convocó a reunión a los jefes de bancada de los tres partidos ni a sesión del legislativo para tratar los proyectos contra la prórroga de mandato que se aprobó en la Cámara de Senadores.

“Por otra parte, nos preocupa la ausencia y el silencio de David Choquehuanca porque no ha convocado a los jefes de bancada a ninguna reunión para viabilizar las judiciales ni a sesión de asamblea para tocar estos temas. Debemos recordar que tenemos tres proyectos de ley para eliminar la autoprórroga que han sido aprobados en el Senado, que deberían tratarse de forma inmediata, pero no convocan a sesión y no quieren escuchar a los parlamentarios”, manifestó.

Sin embargo, la diputada del ala ‘arcista’ del MAS Gloria Callizaya negó Choquehuanca esté obstaculizando el trabajo del legislativo. Aseguró que el pacto entre evistas y opositores están trabando el tratamiento de otros proyectos normativos, como es el caso de los proyectos de ley de préstamos para la ejecusión de obras y proyectos.

“Ellos han hecho un pacto para hacer fracasar al Gobierno y el trabajo en la Asamblea Legislativa, ellos no quieren tratar ningún proyecto de ley hasta que se resuelva las propuestas que anula la prórroga de mandato de los magistrados, eso es el pacto que hicieron los evistas y la oposición”, señaló.

Tres responsables

En ese sentido, Nogales consideró que existen tres culpables de la crisis que atraviesa la Asamblea Legislativa: David Choquehuanca, el presidente de la Cámara de Diputados, Israel Huaytari y el presidente de la comisión de Constitución de Diputados, Juan José Jáuregui, porque no están viabilizando el tratamiento de una ley que garantice las elecciones judiciales.

Con relación a Jáuregui, la parlamentaria cuestionó que haya devuelto a la Cámara de Senadores el proyecto de ley 144 que garantiza las elecciones judiciales sin que haya pasado por una sesión en la Cámara Baja. Además, que siga al frente de esa comisión teniendo denuncias por presunto acoso sexual y extorsión.

En el caso de Huaytari, el jueves se tenía previsto una sesión del pleno de diputados, pero de forma sorpresiva fue suspendida y los legisladores de oposición cuestionaron ese hecho. El jefe de bancada del MAS, Jerges Mercado, dijo que el presidente de diputados se puso delicado de salud. Empero, las legisladoras de comunidad ciudadana rechazaron esa justificación ya que encontraron a Huaytari comiendo en su oficina.

Sin convocatoria

Durante su discurso por los 15 años del Estado Plurinacional, el vicepresidente David Choquehuanca dijo que se convocará a espacios de diálogo para viabilizar la preselección de candidatos porque es el momento de “sanar la justicia”, pero hasta el momento no hubo ninguna convocatoria.

Sin embargo, el jefe de bancada de CC, Enrique Urquidi, dijo que hasta el momento no recibieron ninguna invitación por parte del vicepresidente. Espera que cumpla con su palabra, aunque no tiene muchas expectativas.

“Hasta el momento no hemos recibido ninguna comunicación oficial de parte de la presidencia de la Asamblea Legislativa vamos a aguardar si las palabras de Choquehuanca se cumplen, no tenemos muchas expectativas, pero vamos a esperar la convocatoria que pueda surgir en las próximas horas”, manifestó.

Callizaya también afirmó que hasta el momento no existe ninguna convocatoria de dialogo con las tres fuerzas partidarias, está segura de que el vicepresidente los citará en los próximos días.

