Orellana admite que sus hijos trabajan en el Gobierno, reta a diputado ‘evista’ a presentar denuncia

Fuente: ANF

La Paz. – La ministra de Cultura, Sabina Orellana, admitió este martes que sus hijos trabajan en instituciones públicas del Gobierno, aunque dijo que ellos deben responder a las acusaciones del diputado ‘evista’ Héctor Arce. Retó al legislador a presentar una demanda penal.

“Sobre sus denuncias yo voy a responder por mí. Yo sí tengo dos hijos, pero mis hijos son mayores de edad, mis hijos, igual que él, también tienen derecho al trabajo. Si es delito trabajar en una institución, ya sea del Estado o de la Gobernación, por qué no inicia procesos legales, si es delito trabajar”, afirmó la autoridad.

La semana pasada, Arce denunció que los hijos de la ministra trabajan en instituciones del Estado. Su hijo, Huáscar Balderrama Orellana trabaja en el Ministerio de Salud con un salario de Bs 4.009; su otro hijo, Juan Carlos Orellana, es funcionario del Ministerio de Medio Ambiente percibe Bs 10.693 en; y su nuera, María Luz Vela Rodríguez, cobra mensualmente Bs 10.173 como funcionaria en el Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras.

La autoridad cuestionó las acusaciones del parlamentario y la calificó como acoso político en su contra, dijo que las agresiones también están dirigidas contra las mujeres indígenas que se superan y ocupan cargos importantes en el Gobierno.

“No voy a allegar a la bajura que él ha hecho, yo soy una mujer y por supuesto que hay acoso político. Parece que no tiene madre, una esposa o hijas, yo conozco a sus hijos y no sé con qué cara mira a su hija. Las aseveraciones contra la ministra de Culturas, no solo es una agresión contra la ministra, sino es a todas las mujeres indígenas”, manifestó.

El parlamentario presentó las declaraciones juradas que realizaron sus hijos ante la Contraloría General del Estado. A la vez, la denuncia surgió luego que la ministra acusó de “terroristas y narcotraficantes” a los sectores sociales ‘evistas’ que protagonizan el bloqueo de caminos.

El diputado pidió a la autoridad que pida disculpas a la población por los calificativos que dijo, incluso advirtieron que esa alusión dirigida al expresidente Evo Morales podría llevar al inicio de un proceso en su contra.

“Tiene que pedir disculpas al movimiento indígena campesino. Tiene que pedir disculpas a esa mujer de pollera que hoy está en las calles por haberla llamado narcotraficante y terrorista”, criticó Arce.

/EUA/ ANF