Persiste estado de emergencia de tres regiones de Tarija por proyecto de ley sobre distribución de regalías

David Maygua.

Fuente: El Deber

Con el apoyo de asambleístas, la dirigencia de los tres Comités Cívicos instalaron un piquete de huelga entre el jueves y viernes pasado

El proyecto de ley establece la redistribución del 45% de las regalías para que se queden en estas regiones productoras de hidrocarburos, sin afectar el porcentaje de la provincia Gran Chaco.

«Hermanos chaqueños no vamos a quitarles absolutamente nada, no queremos su Ley 3038. Con este nuevo proyecto de ley, estamos exigiendo que nos den lo que nos corresponde, lo que va producir los pozos Churumas, Astillero, X46 y otros», declaró el presidente del Comité del Monitoreo Socio Ambiental, José Gutiérrez.

El dirigente dejó en claro que no quieren pelearse con el Gran Chaco e incluso les pidió a los cívicos y autoridades chaqueñas no opinar respecto al proyecto porque no les afecta.