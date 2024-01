Persisten en obstaculizar las elecciones judiciales

Señalan que varios parlamentarios elegidos para fungir como Diputados o Senadores, “se creen magistrados” y equivocan la forma de abordar temas que le competen a la ALP.

Reprochando la falta de voluntad para tratar una normativa destinada a garantizar la realización de las elecciones judiciales en la presente gestión, el diputado por Comunidad Ciudadana (CC), Marcelo Pedrazas, cuestionó que desde el oficialismo se continúe poniendo trabas a la posibilidad de analizar y aprobar una normativa en este sentido.

En criterio de Pedrazas, la línea del oficialismo continúa siendo el evitar tratar proyectos destinados a posibilitar los comicios judiciales, para ello usan las presidencias de la ALP y Diputados, además de la Comisión de Constitución, instancia que constantemente pone trabas a cuanta iniciativa pasa para su análisis.

“No hay interés por parte del Movimiento al Socialismo y por parte del presidente de la Asamblea Legislativa, no se trata de que la oposición no haya presentado proyectos, el tema es que el oficialismo no los quiere tratar y para eso usa a la Comisión de Constitución y a la presidencia de Diputados”, dijo

Sobre todos los cuestionamientos al trabajo de la ALP por el fracaso del proceso de preselección para los comicios judiciales en los tiempos establecidos por norma, Pedrazas afirmó que no se puede generalizar la crítica, sino identificar a los actores y organizaciones políticas que evitan dar salidas al problema de la justicia.

“Hay que individualizar, es el masismo el que no quiere que se lleven adelante estas elecciones”, sostuvo.

Para el asambleísta de oposición, uno de los grandes problemas está en que varios parlamentarios elegidos para fungir como Diputados o Senadores, “se creen magistrados” y equivocan la forma de abordar temas que le competen a la ALP.

“Aquí tomamos decisiones políticas en el marco de la Constitución política no decisiones jurídicas”, apuntó, reiterando que no encuentra voluntad en el Movimiento al Socialismo para avanzar en el tema de la crisis judicial.

Desde el oficialismo, el diputado Juan José Jáuregui, cuestionó a las fuerzas de oposición asegurando que hasta la fecha no plantearon propuestas para dar una salida a las Elecciones Judiciales, limitándose a remitir cartas con posiciones políticas expresadas también por medios de comunicación y redes sociales.

“Lastimosamente, a la fecha, no tenemos propuestas del bloque de oposición, más allá del discurso y de los medios de comunicación, se han limitado a presentar cartas que simplemente son posiciones políticas y no técnicas”, aseveró.

