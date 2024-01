Piden al Gobernador Unzueta dejar de amenazar al alcalde de Trinidad, Cámara acepta debate

Soruco, preguntó a Unzueta cuál es la red de corrupción en la comuna y le pidió demostrarlo con pruebas, pues esa falaz afirmación constituye delito contra el honor.

Fuente: La Palabra

El vocero de la comuna de Trinidad, Hans Soruco, pidió al gobernador, Alejandro Unzueta, dejar de seguir amenazando al alcalde Cristhian Miguel Cámara, a la vez que aceptó debatir con el Ejecutivo departamental temas relacionados con hechos de corrupción.

“Dr. Unzueta deje de seguir amenazando al actual Alcalde trinitario y póngase a trabajar de una vez por Trinidad y las ocho provincias del Beni”, dijo.

Sugirió que para criticar una buena gestión económica, dicha autoridad primero debe pagar a sus consultores en línea los meses de noviembre y diciembre de 2023. También debe pagar a los médicos para que atiendan en los centros de salud.

“El Alcalde no es chismoso, ni mediático, pues no tiene tiempo para eso, porque sólo se dedica a trabajar desde los barrios viendo sus necesidades”, manifestó.

Además, sin poner en duda su hombría, no necesita pelear con puñetes y patadas, pero usa su inteligencia y lucha con ideas que se transforman en obras.

Soruco, preguntó a Unzueta cuál es la red de corrupción en la comuna y le pidió demostrarlo con pruebas, pues esa falaz afirmación constituye delito contra el honor.

“Acepto su debate para el día miércoles 17 de enero a horas 8 en el Salón de Banderas, con la presencia de toda la prensa, para que me demuestre técnica y jurídicamente que procesos penales desde que asumió como Gobernador a hecho a ex Prefectos y ex Gobernadores para recuperar dinero producto de actos de corrupción”, dijo.

Asimismo, le pidió solucionar el millonario problema económico de la carretera a Santa Ana y el de la inundación de Trinidad, para lo cual la Gobernación debe transferir las llaves de las compuertas para expulsar las aguas pluviales.

Días atrás el Gobernador denunció supuestas irregularidades en la comuna y acusó al Alcalde de desatar una serie de ataques a través de guerreros digitales para desprestigiar su administración