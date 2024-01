Plataformas apuntan a Morales por buscar convulsionar el país

Cuestionan a Morales por recurrir a viejas estrategias destinadas a convulsionar el país, mediante bloqueos desde la región del Trópico. Activistas exigen reactivar gestiones para tramitar un juicio de responsabilidades en la ALP, pero también en la vía penal por los delitos cometidos fuera del Gobierno. Asambleístas de oposición y oficialismo, además de autoridades nacionales, coinciden en señalar que los bloqueos de afines a Morales solo persiguen intereses políticos.

Ante los anuncios de sectores afines al “evismo” de llevar adelante un bloqueo de caminos y la radicalización de medidas de presión, a partir de la próxima semana, bajo el argumento de rechazar la prórroga judicial, representantes de plataformas ciudadanas por la defensa de la democracia y el 21F, exigieron que se viabilicen juicios por la vía penal y de responsabilidades contra Evo Morales.

En declaraciones a los medios de prensa, los activistas Iván Melendres y Omar Sánchez, cuestionaron a Morales por recurrir a viejas estrategias destinadas a convulsionar el país, mediante bloqueos en la región del Trópico, asimismo, exigieron que desde la Asamblea Legislativa se viabilice un juicio de responsabilidades contra el jefe del partido azul, por todos los delitos cometidos durante su gestión de Gobierno.

Según Melendres, actualmente, es el líder cocalero, quien está detrás de todas las medidas de presión anunciadas para la siguiente semana, usando como pretexto la prórroga dispuesta por el Tribunal Constitucional para mantener a las actuales autoridades de justicia en sus cargos.

Recordó que las acciones para convulsionar el país, son un viejo recurso con el que Morales obtenía rédito político antes de llegar a la presidencia, por lo que ahora busca reeditar un instrumento usado en su momento para manipular a los gobiernos de turno, a costa de la población.

“Sabemos que Morales es la única persona que anteriormente ha convulsionado el país, también hemos visto que el 2016 no ha respetado un referéndum y luego ordenó un fraude escandaloso el 2019, tiempo en el cual, prácticamente, ha cercado la ciudad de La Paz”, indicó.

En ese sentido, pidió que se reactiven las gestiones para tramitar un juicio de responsabilidades en la ALP, pues es evidente que las movilizaciones anunciadas tienen por objetivo satisfacer intereses y aspiraciones electorales del jefe en el partido azul, bajo un falso pretexto, como el rechazo a la prórroga de Magistrados y la crisis en el Órgano Judicial.

“Necesitamos que este señor esté detrás de las rejas, porque es quien busca convulsionar el país mediante la gente del Chapare y otros sectores que se preparan para los bloqueos del próximo lunes”, dijo.

Por su parte, el activista cochabambino Omar Sánchez, señaló que tras un posible juicio de responsabilidades, es necesario que también se procese a Morales por la vía penal y que responda por sus actos tras haber dejado la presidencia.

“Estas acciones que está llevando a cabo de querer de nuevo bloquear las ciudades impidiendo el paso de alimentos, combustible y hasta oxígeno, como ha pasado en la época de la pandemia las vuelve a ejecutar porque son el actuar de un delincuente, como es este nefasto personaje en nuestro país”, afirmó.

Sánchez agregó que los hechos de violencia provocados por la angurria de poder de Morales deben ser investigados con prioridad y sancionados por la justicia boliviana.

“Exigimos el juicio de responsabilidades por la infinidad de casos que han sucedido durante su Gobierno, pero también por los delitos cometidos después de haber dejado el poder. Tiene que afrontar procesos penales por la muerte de bolivianos en hechos como los de Senkata, Huayllani, Montero, Vila Vila y otros, todo eso es culpa de su angurria de poder”.

El activista finalizó llamando a que Asambleístas demuestren voluntad política y compromiso con la población para viabilizar procesos contra la exautoridad, en las instancias respectivas.

Anteriormente, el diputado por Creemos, José Carlos Gutiérrez, ya había advertido sobre los planes del dirigente cocalero para perjudicar al país con medidas que persiguen fines políticos y ambiciones de poder.

“El patrón del Chapare está utilizando uno de los recursos que más le gusta y que perjudica al país como son los bloqueos”, expresó el legislador, reprochando que se busque bloquear un país para asfixiar la escasa economía que queda después del despilfarro de recursos en los más de 14 años de Morales en el poder.

En la misma línea, reiterando que las medidas de presión anunciadas para la siguiente semana tienen un trasfondo político, el diputado del ala “arcista” en el Movimiento al Socialismo (MAS), Juan José Jáuregui, indicó que los bloqueos anunciados por afines a Evo Morales, buscan revertir la Sentencia Constitucional que impide al líder cocalero presentarse como candidato en las próximas elecciones generales.

Ayer, la ministra de la Presidencia, María Nela Prada, señaló que las medidas anunciadas por sectores radicales para la próxima semana, tratan de forzar un acortamiento de mandato y cargar a la población las consecuencias de acciones que afectarán la economía nacional.

“Por más que se empeñen en estar preocupados por la justicia, no hay una preocupación real (…). Estos bloqueos en nuestro país obedecen únicamente a intereses políticos de algunas personas y grupos, no perjudican a quienes las están convocando, ellos no se verán perjudicados”, refirió la autoridad en conferencia de prensa.

