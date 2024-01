Pobladores de Arani salen a desbloquear las vías, reportan dos heridos

Según los medios locales, el exviceministro de descolonización, Feliciano Vegamonte, lideró las movilizaciones en ese sector.

Más de medio centenar de pobladores de Anzaldo y Arani del departamento de Cochabamba salieron el viernes a desbloquear la carretera, a la altura del sector de Ch’aki mayu, que estaba tomada por un grupo de personas afines al bloque ‘evista’ del Movimiento Al Socialismo (MAS).

De acuerdo a los reportes de medios locales, los pobladores llegaron al punto de conflicto con maquinaria pesada para levantar las piedras y escombros que se encontraban en la vía, mientras otros retiraban las piedras. Durante el hecho se produjo un amague de enfrentamiento entre ambos sectores.

“En las cuatro regionales de Arani no está permitido ningún bloqueo, si ustedes no están de acuerdo, bien, pero nosotros no vamos a permitir que nos perjudiquen. Nosotros hemos dicho que no íbamos a acatar el bloqueo y se respeta, solo se perjudica la región”, dijo la ejecutiva de la Central Regional de Mujeres Campesinas Bartolina Sisa de Arani, Sofía Casimiro.

Los bloqueadores subieron a las colinas y lanzaron piedras y otros elementos contra quienes estaban despejando las vías, eso generó molestia en los pobladores y se produjo un cruce de palabras y posterior enfrentamiento que dejó dos personas heridas.

Desde la Alcaldía de Arani se informó que los funcionarios se trasladaron hasta el punto de bloqueo para despejar la carretera. Denunciaron que pobladores de Anzaldo, Tarata y exautoridades causaron los conflictos en el sector.

“El día de ayer (viernes) la Unidad de Comunicación del Municipio de Arani se trasladó hasta el punto de bloqueo registrado en el sector de Ch’aki Mayu, donde transportistas, bartolinas, panaderos y dirigentes araneños procedieron a desbloquear el lugar. El sector era bloqueado por personas del Municipio de Anzaldo, Tarata y ex autoridades”, señala el comunicado.

Según los medios locales, el exviceministro de descolonización, Feliciano Vegamonte, lideró las movilizaciones en ese sector.

Imagen del exviceministro Feliciano Vegamonte. Foto: Alcaldía de Arani

Tras el desbloqueo, los comunarios denunciaron que los manifestantes pertenecen a otras regiones y no a la zona, por lo tanto, afirmaron que estarán atentos a la instalación de otros puntos de bloqueos.

Desde el lunes, el Pacto de Unidad afín al expresidente Evo Morales inició el bloqueo en diferentes puntos del país en rechazo a la autoprórroga de los Magistrados del Tribunal Constitucional, exigen su renuncia y que la Asamblea Legislativa emita una convocatoria a elecciones judiciales.

Los afectados por los bloqueos pidieron a las autoridades dialogar con el sector en conflicto. El tráfico vehicular en la zona fue rehabilitado tras dos días de bloqueos.

