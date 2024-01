Por qué hay países donde la jornada laboral de cuatro días funciona y otros en los que no. Esto es lo que hemos aprendido hasta ahora

Hace unas semanas, el líder de un sindicato español, sobre la jornada laboral de 4 días decía que “las experiencias de otros países muestran que no funciona”, en un encuentro público. Una afirmación rotunda que ignoraba que hay muchos experimentos llevados a cabo que han dado resultados muy positivos a esta nueva forma de trabajo.

Este tema tiene mucho que analizar al respecto, ya que hay estudios y empresas que afirman que con menos horas de trabajo la gente está más descansada y se muestra más productiva. Mientras que, las pruebas de algunos países, efectivamente, no han funcionado.

En este artículo vamos a hacer un repaso a la situación para lograr entender qué funciona y qué no para conseguir una jornada de cuatro días exitosa.

1- Se debe respetar el sueldo

Hace unos días nos hicimos eco del caso de una empresa en el que se recortó la jornada laboral a 32 horas para recortar gastos durante unos meses, pero eso llegó también con un recorte de salario. Se aceptó porque eran tiempos de crisis y Covid, pero por lo normal, esta medida no funciona. Cabe decir que esta empresa acabó aumentando de nuevo el sueldo unos meses más tarde.

En España una prueba conocida de una gran empresa fue Telefónica, pero fracasó. La explicación de este resultado es sencilla: el gigante de las telecomunicaciones propuso a sus empleados trabajar un día menos a la semana, pero con una reducción de sueldo. Es decir, pudimos ver que casi nadie quiere trabajar menos si le reducen el sueldo.

Telefónica hizo a quien quisiera unirse a esta propuesta renunciar a cerca del 16% de su salario. Lo que les ofreció la compañía a su plantilla fue trabajar 32 horas semanales en vez de las 37,5 de la semana estándar.

2- Hay que reducir horas

Bélgica adoptó la jornada laboral de 4 días hace algo más de un año pero no redujo las 40 horas. Y trabajar 10 horas al día no ha triunfado. Muy poca gente decidió unirse al plan. En Alemania, de hecho, no acaban de comenzar las pruebas porque los sindicatos no quieren aceptarlo si la medida no llega con una reducción de las horas semanales.

Por otro lado, el proyecto piloto en Portugal comenzó en junio de 2023 y duró seis meses. La participación de las empresas fue voluntaria y el Gobierno no ofreció ninguna compensación económica ni subvención. En los resultados vimos que la gente pasó a trabajar 34 horas. Los primeros resultados de las pruebas, tras seis meses destacaron porque el 95% de las empresas que participaron tienen experiencias positivas.

Un estudio de 1975 examinó las reacciones de 474 empleados de una división de contabilidad de una gran corporación multinacional ante una semana laboral de cuatro días y 38 horas. Se registró una gran fatiga y lentitud al final del día. Para los trabajadores se hacía, de este modo, más difícil atender las necesidades de los clientes y reunirse con los compañeros de trabajo.

Josh Bersin fundador y director ejecutivo en The Josh Bersin Company, especializada en gestión de personal y recursos humanos, ha dicho de esto que «mirando hacia atrás, podemos ver cómo estas iniciativas no tuvieron en cuenta algunos factores críticos» y es que recuerda que «en primer lugar, existe una relación no lineal entre las horas trabajadas y la productividad y hay una tasa de productividad decreciente por cada hora adicional que alguien trabaja».

3- Se necesita tener un plan claro

Byld es una empresa española que lleva años con una jornada laboral de 4 días. No contempla el trabajo ceñido a «X» horas al día. Más bien está orientada a la consecución de objetivos. De esta forma, cada persona del equipo de Byld gestiona sus tareas diarias de acuerdo con los objetivos trazados.

Para lograr cumplir las metas en 4 días a la semana, explica Marcela Arias, líder de marketing en Byld que “incorporamos una caja de herramientas, entre las cuales se contempla: planificar y conducir las reuniones en el tiempo justo (la mayoría de ellas no más de 30 minutos), identificar qué tipo de trabajo se puede hacer en asíncrono, incorporar nuevas herramientas tecnológicas que habilitan la eficiencia en el teletrabajo, mejorar las comunicaciones internas, dejar un día a la semana sin reuniones para dedicarlas a la ejecución de tareas.

Los expertos dicen que hay que definir los objetivos claramente y los resultados que se quieren obtener y que «definir las metas a nivel de empresa y de equipo garantiza que el trabajo de todos ascienda hacia esas metas». También se recomienda revisar las reuniones recordando que «las reuniones suelen ser una de las primeras áreas que se consideran tiempo improductivo«.

